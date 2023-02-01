Известны условия, при которых Динамо получит бонусы за трансфер Забарного

31 января «Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Ильи Забарного.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», сумма трансфера составила 26,7 млн евро, еще 5 будет выплачено в виде бонусов, если «Борнмут» на протяжении следующих трех сезонов сохранит прописку в АПЛ.

«На финальной стадии переговоров сумма была увеличена до £24 млн. (~€26,7 млн). Остались 20% sell-on киевлянам от будущей перепродажи. И самое важное – бонусы. Они составят дополнительных £5 млн. Условия просты – стабильная игра защитника в основе плюс сохранение «Борнмутом» места в АПЛ в следующие три сезона. Все 3 транша платежей будут выплачены на протяжении 1,5 лет», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).