WTA02 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:35
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Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине
Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала
02 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:35
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.
Во втором раунде украинка не смогла обыграть Татьяну Марию из Германии (№63 WTA).
Хуахин. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 0:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Мария сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA).
Ранее в 1/4 финала вышла Марта Костюк.
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Поки що не бачу ні одної серйозної української тенісистки. Ні одної, яка б повністю віддавалася тенісу, грала з пристрастю, з концентрацією і зосередженістю. Дивишся на цих Калініних, Костюк і Ястремських і таке враження, що їхні голови забиті купами інших речей, але аж ніяк не тенісом. І не війною.
Впаде нижче 150 місця, викинуть її з WTA, почне грати ITF, тоді й відштовхнеться від дна. Не раніше.
А взагалі все як завжди, Снігур за 50 хвилин влетіла якійсь ноунеймовій швейцарці з четвертої сотні 3:6, 0:6. Соболєва вела 5:2 проти Лодіковой, зараз там вже 5:6. "Грустно, девушки..."