Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине
WTA
02 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:35
720
9

Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине

Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала

02 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 02 февраля 2023, 12:35
720
9
Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка не смогла обыграть Татьяну Марию из Германии (№63 WTA).

Хуахин. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 0:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Мария сыграет с Лесей Цуренко (№136 WTA).

Ранее в 1/4 финала вышла Марта Костюк.

По теме:
Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Татьяна Мария WTA Хуахин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
Теннис | 02 февраля 2023, 11:52 1
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Ливан

Поединки состоятся 3 и 4 февраля

ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Футбол | 02 февраля 2023, 08:30 7
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым

Как оказалось, в системе Getty Images ошибочно подписано фото 2020 года

ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Футбол | 01.02.2023, 22:30
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Футбол | 01.02.2023, 14:14
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Футбол | 01.02.2023, 22:03
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Бубенко
З 44 (сорока чотирма, млять!) невимушеними помилками - у великому тенісі взагалі нічрого робити, а не то що на щось сподіватися! Це просто якийсь суцільний жах! 
Ответить
+9
ptolemeus
Не було сумнівів, що вона вилетить. Хай краще їде на відпочинок і фоткається для інстаграму - в неї це виходить набагато краще, ніж грати в теніс.
Поки що не бачу ні одної серйозної української тенісистки. Ні одної, яка б повністю віддавалася тенісу, грала з пристрастю, з концентрацією і зосередженістю. Дивишся на цих Калініних, Костюк і Ястремських і таке враження, що їхні голови забиті купами інших речей, але аж ніяк не тенісом. І не війною. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Науменко
Будь яка фора суперниці Даяни - залізобетон. Берить до уваги, безкоштовно.
Ответить
+1
arrow1418
З неї не буде толку , люди заради кар'єри залишають все , а в неї одні гульки в голові чого стоїть тільки їй інстаграм . В неї дещо краще виходило і за чого все пішло на спад .така сама і Марта 
Ответить
0
Sashamar
Які претензії до Ястремської? Чотири гейми взяла, 80 хвилин протрималась що ви ще хочете? 
Впаде нижче 150 місця, викинуть її з WTA, почне грати ITF, тоді й відштовхнеться від дна. Не раніше.
А взагалі все як завжди, Снігур за 50 хвилин влетіла якійсь ноунеймовій швейцарці з четвертої сотні 3:6, 0:6. Соболєва вела 5:2 проти Лодіковой, зараз там вже 5:6. "Грустно, девушки..."  
Ответить
0
dassin
Слабкі спортсмени з Тремська
Ответить
0
Олександр Радченко
В дурку срочно !
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
31.01.2023, 13:59 6
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
02.02.2023, 00:55 2
Теннис
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 8
Футбол
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
31.01.2023, 16:36 4
Футбол
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
31.01.2023, 08:55 8
Футбол
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
31.01.2023, 11:14 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности