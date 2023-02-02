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  4. Кулач не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:17
1171
3

Кулач не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо

Блогер Sport.ua – про переходы, которые не оправдали ожиданий

02 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:17
1171
3
Кулач не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо
ФК Динамо. Владислав Супряга

После приобретений Олега Гусева и Тараса Михалика «бело-синие», по сути, не смогли ни разу по-настоящему усилиться игроком из другого украинского клуба. А это ведь еще трансферы из позапрошлого десятилетия.

Карьера Владислава Кулача в «Динамо» сложилась бесславно. Форвард, который переходил к киевлянам в статусе лучшего бомбардира УПЛ, сыграл семь матчей (113 минут), в которых забил один гол. С другой стороны, Кулач приходил свободным агентом и ушел в «Зирю» свободным агентом. То есть в полные провалы его трансфер записывать неправильно.

Также рано списывать Владислава Кабаева. Конечно, когда за атакующего игрока платят более миллиона евро, а он в 17-ти матчах не совершает результативных действий, то это повод хвататься за голову. Но вдруг Кабаев еще раскроется? Хотя, именно что «вдруг».

После 90-х, когда «Динамо» находилось в статусе безусловного гегемона и могло забрать чуть ли не любого нужного украинского игрока, «бело-синие» реже прибегали к попыткам усилиться за счет других команд из УПЛ/Высшей лиги. Не все такие трансферы были провальными.

Например, Жуниор Мораэс свои 34 гола в 85-ти матчах за «Динамо» забил. Сергей Сидорчук, при всех претензиях к нему, трижды стал чемпионом Украины, провел за «Динамо» более 300 матчей и дослужился до статуса капитана. Морозюк, вернувшись в Киев из донецкого «Металлурга», просто доказал, что он никакой не правый защитник, но к атакам подключался здорово и стандарты исполнял прекрасно. Пришелся ко двору Караваев – хотя не без вопросов. Карьеру Станислава Богуша сломали травмы, но в довольно успешном для «Динамо» сезоне-2008/2009 он был основным.

Можно раскритиковать приобретения Александра Гладкого, Артема Громова, Валерия Федорчука, Сергея Кравченко или Артема Шабанова. Однако они все приходили бесплатно, а на Шабанове «Динамо» даже заработало - 700 тысяч за трансфер в «Видеотон», также была аренда в «Легию». Не ушли в минус и по Денису Антюху - большой вопрос, какие перспективы в нем увидели, но киевляне отбили расходы, если верить Transfermarkt.

Нельзя исключительно негативно оценивать трансфер Руслана Ротаня летом 2005 года из «Днепра». Уровень игрока и его перспективы оценили правильно, заплатив 4,2 млн евро. Просто не смогли его раскрыть в условиях тренерской чехарды и наступившего кризиса. Да и вернулся-то Ротань в «Днепр» в январе 2008 года за 2,8 млн евро, то есть большую часть затраченных на трансфер средств «Динамо» отбило.

Но в целом картина получается очень неприятной для «бело-синих». Во-первых, в 21-м веке безусловными успехами из внутренних трансферов можно назвать только Олега Гусева (лето-2003) и Тараса Михалика (январь-2006). Во-вторых, провалов наберется на полноценных рейтинг.

5. Андрей Богданов

Дата перехода: 1 июля 2012 года
Сумма трансфера: 1,78 млн евро
Карьера в «Динамо»: 10 матчей
Ушел: в январе 2014 года в «Металлист» свободным агентом

Богданов очень хорошо смотрелся в киевском «Арсенале» Леонида Кучука. Однако в «Динамо» сразу понял, что это совсем другой уровень. Впрочем, еще больше вопросов было к селекционерам «бело-синих». Сумма, близкая к двум миллионам евро, даже по тем временам не считалась совсем мелочью. А брали Богданова в центр полузащиты, где были Мигель Велозу, Огнен Вукоевич, Денис Гармаш, Аруна Лукман и Нико Кранчар. Конечно же, коренной киевлянин такую конкуренцию не выдержал и уже с февраля 2013 года в «Динамо» просто находился на контракте.

4. Евгений Селин

Дата перехода: 3 января 2013 года
Сумма трансфера: 2 млн евро
Карьера в «Динамо»: 20 матчей
Ушел: в январе 2017 года свободным агентом в «Астерас»


ФК Динамо. Евгений Селин

Почему Селин в списке провалов выше Богданова, ведь за того заплатили почти столько же? Очевидно, что от Селина как основного игрока сборной Украины на Евро-2012 точно ждали многого.

Евгению не повезло, ведь в августе 2013 года он получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок. Однако и до того было видно, что он не выдерживает уровень «Динамо». Формально в составе киевлян он провел четыре года. Но свой последний матч за «бело-синих» Селин сыграл еще 18 сентября 2014 года.

3. Максим Коваль

Дата перехода: 26 июля 2010 года
Сумма трансфера: 3,1 млн евро
Карьера в «Динамо»: 107 матчей, 101 пропущенный гол
Ушел: в июле 2019 года в аравийский «Аль-Фатех»


ФК Динамо. Максим Коваль

Коваля «Динамо» выкупало летом 2010 года в экстренном порядке из-за травмы Александра Шовковского и неуверенности в Денисе Бойко уже по ходу квалификации Лиги чемпионов. И за серьезные деньги.

Коваль еще в запорожском «Металлурге» запомнился реакцией и отличной игрой на линии ворот, которые позволяли ему отбивать пенальти в матчах с «Динамо» и «Шахтером». Однако недостатки вратарской школы скрыть так и не удалось. Когда же Коваль терял кураж, то превращался в абсолютно заурядного голкипера.

Максим суммарно провел девять лет в «Динамо». Но три с половиной сезона съели аренды, а после сезона-2012/2013 в Киеве в нем уже фактически не видели перспектив. Скудные достижения для вратаря, за которого столько заплатили. Опять же, игра Коваля за «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех» никак не опровергла негативные выводы тренеров «Динамо».

2. Роман Безус

Дата перехода: 3 января 2013 года
Сумма трансфера: неизвестна
Карьера в «Динамо»: 47 матчей, 5 голов, 3 ассиста
Ушел: в январе 2015 года в «Днепр»


ФК Динамо. Роман Безус

В самом начале 2013 года «Динамо» совершило сразу два неудачных трансфера из одного клуба УПЛ.

В «Ворскле» Безус был звездой и забил 24 гола в 111 матчах. Неизвестно, сколько за него заплатило «Динамо». Но, учитывая, что за украинцев в условиях лимита на легионеров приходилось переплачивать, то точно больше трех миллионов евро - так Романа оценивал в те годы Transfermarkt.

При Олеге Блохине «Динамо» демонстрировало провальные результаты. Но в том-то и дело, что команда выступала гораздо хуже, чем могла. Что позже докажет под руководством Сергея Реброва. Выиграть конкуренцию за место в основе можно было, только выкладываясь минимум на сто процентов. Безус же удовлетворился явно вкусным контрактом и статусом игрока большого клуба.

Как минимум часть затраченных средств на Романа «Динамо» отбило, продав его «Днепру». И это немного смягчает послевкусие от его трансфера в самый титулованный клуб страны - впрочем, неизвестно, насколько смягчает. А вот выкладываться по-настоящему Безус начал уже в Бельгии. Да и то, в последнем сезоне за «Гент» вопросы по самоотдаче к нему возникли.

1. Владислав Супряга

Дата перехода: 10 августа 2018 года
Сумма трансфера: 6,5 млн евро
Карьера в «Динамо»: 47 матчей, 3 гола, 6 ассистов
Ушел: -


ФК Динамо. Владислав Супряга

Единственный игрок в этом рейтинге, который все еще в «Динамо», более того, с контрактом аж до конца сезона-2025/2026. Но в то, что Супряга преодолеет все свои комплексы и проблемы, и раскроется именно в составе «бело-синих», верится слабо.

Всё пошло не так с самого начала - бросать 18-летнего футболиста, который блеснул аж во Второй лиге, сразу на будущих игроков «Барселоны», «Баварии» или «Челси», которые тогда носили форму «Аякса», сама по себе затея рисковая, если вы заботитесь о психологической стойкости «проспекта».

Впрочем, со времен той квалификации Лиги чемпионов очень много воды утекло. Чем с тех пор может гордиться Супряга? Только арендой в «Днепр-1» (14 голов в сезоне-2019/2020, в том числе хет-трик в ворота «Динамо») и августом-сентябрем 2020 года. В первых матчах под руководством Мирчи Луческу Супряга забил три гола и сделал три ассиста, помог в квалификации ЛЧ против «Гента», после чего просто исчез. Последний гол Владислава в клубном футболе состоялся 23 сентября 2020 года.

Игорь ЯСЛИК

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выбор редакции Андрей Богданов Евгений Селин Максим Коваль Роман Безус Владислав Супряга
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Юрий Бойко
Дуже дивний рейтинг. Не розумію, чим трансфер Сидорчука вважається менш корисним, ніж Михалика? Так само не зрозуміло, чому трансфер Хачеріді не такий успішний, як трансфер Михалика? Михалик - 124 матчі за Динамо, Хачеріді 150, Сидорчук 190 (дані Вікіпедії). Не розумію чому автор вважає трансферними провалами Безуса та Коваля. Коваль провів 100 матчів, був основним кіпером певний час, допоки не зламався психологічно. Безус не був основним гравцем, але не можна назвати його трансфер провалом. Ті матчі, в яких він грав, він демонстрував достатній рівень майстерності, забив кілька красивих голів. Врешті решт, був проданий за немалі гроші (як тоді фігурувало у ЗМІ) до Дніпра.  Як на мене, трансфери Кулача, Антюха, Гладкого, Громова, Лукаса (про якого Блохін казав, що не знає такого футболіста) та Кабаєва як мінімум більше заслуговують бути у цьому топ-5, ніж трансфери Безуса та Коваля. 
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+1
Gargantua
в  чем провал с Селиным или Ковалем трудно сказать. 
нормально Селин играл до травмы. После травмы уступал конкурентам, ушел. обычная история.
Коваль вообще длительное время был основным. Что не оправдал надежд так далеко не все перспективные стают звездами.
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0
Gargantua
да никто не платил за Кабаева миллион. Его обменяли бартером на Антюха и Русина. Сумма на трансфермаркете оценочная.
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0
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