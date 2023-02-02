Кулач не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо

После приобретений Олега Гусева и Тараса Михалика «бело-синие», по сути, не смогли ни разу по-настоящему усилиться игроком из другого украинского клуба. А это ведь еще трансферы из позапрошлого десятилетия.

Карьера Владислава Кулача в «Динамо» сложилась бесславно. Форвард, который переходил к киевлянам в статусе лучшего бомбардира УПЛ, сыграл семь матчей (113 минут), в которых забил один гол. С другой стороны, Кулач приходил свободным агентом и ушел в «Зирю» свободным агентом. То есть в полные провалы его трансфер записывать неправильно.

Также рано списывать Владислава Кабаева. Конечно, когда за атакующего игрока платят более миллиона евро, а он в 17-ти матчах не совершает результативных действий, то это повод хвататься за голову. Но вдруг Кабаев еще раскроется? Хотя, именно что «вдруг».

После 90-х, когда «Динамо» находилось в статусе безусловного гегемона и могло забрать чуть ли не любого нужного украинского игрока, «бело-синие» реже прибегали к попыткам усилиться за счет других команд из УПЛ/Высшей лиги. Не все такие трансферы были провальными.

Например, Жуниор Мораэс свои 34 гола в 85-ти матчах за «Динамо» забил. Сергей Сидорчук, при всех претензиях к нему, трижды стал чемпионом Украины, провел за «Динамо» более 300 матчей и дослужился до статуса капитана. Морозюк, вернувшись в Киев из донецкого «Металлурга», просто доказал, что он никакой не правый защитник, но к атакам подключался здорово и стандарты исполнял прекрасно. Пришелся ко двору Караваев – хотя не без вопросов. Карьеру Станислава Богуша сломали травмы, но в довольно успешном для «Динамо» сезоне-2008/2009 он был основным.

Можно раскритиковать приобретения Александра Гладкого, Артема Громова, Валерия Федорчука, Сергея Кравченко или Артема Шабанова. Однако они все приходили бесплатно, а на Шабанове «Динамо» даже заработало - 700 тысяч за трансфер в «Видеотон», также была аренда в «Легию». Не ушли в минус и по Денису Антюху - большой вопрос, какие перспективы в нем увидели, но киевляне отбили расходы, если верить Transfermarkt.

Нельзя исключительно негативно оценивать трансфер Руслана Ротаня летом 2005 года из «Днепра». Уровень игрока и его перспективы оценили правильно, заплатив 4,2 млн евро. Просто не смогли его раскрыть в условиях тренерской чехарды и наступившего кризиса. Да и вернулся-то Ротань в «Днепр» в январе 2008 года за 2,8 млн евро, то есть большую часть затраченных на трансфер средств «Динамо» отбило.

Но в целом картина получается очень неприятной для «бело-синих». Во-первых, в 21-м веке безусловными успехами из внутренних трансферов можно назвать только Олега Гусева (лето-2003) и Тараса Михалика (январь-2006). Во-вторых, провалов наберется на полноценных рейтинг.

5. Андрей Богданов

Дата перехода: 1 июля 2012 года

Сумма трансфера: 1,78 млн евро

Карьера в «Динамо»: 10 матчей

Ушел: в январе 2014 года в «Металлист» свободным агентом

Богданов очень хорошо смотрелся в киевском «Арсенале» Леонида Кучука. Однако в «Динамо» сразу понял, что это совсем другой уровень. Впрочем, еще больше вопросов было к селекционерам «бело-синих». Сумма, близкая к двум миллионам евро, даже по тем временам не считалась совсем мелочью. А брали Богданова в центр полузащиты, где были Мигель Велозу, Огнен Вукоевич, Денис Гармаш, Аруна Лукман и Нико Кранчар. Конечно же, коренной киевлянин такую конкуренцию не выдержал и уже с февраля 2013 года в «Динамо» просто находился на контракте.

4. Евгений Селин

Дата перехода: 3 января 2013 года

Сумма трансфера: 2 млн евро

Карьера в «Динамо»: 20 матчей

Ушел: в январе 2017 года свободным агентом в «Астерас»



ФК Динамо. Евгений Селин

Почему Селин в списке провалов выше Богданова, ведь за того заплатили почти столько же? Очевидно, что от Селина как основного игрока сборной Украины на Евро-2012 точно ждали многого.

Евгению не повезло, ведь в августе 2013 года он получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок. Однако и до того было видно, что он не выдерживает уровень «Динамо». Формально в составе киевлян он провел четыре года. Но свой последний матч за «бело-синих» Селин сыграл еще 18 сентября 2014 года.

3. Максим Коваль

Дата перехода: 26 июля 2010 года

Сумма трансфера: 3,1 млн евро

Карьера в «Динамо»: 107 матчей, 101 пропущенный гол

Ушел: в июле 2019 года в аравийский «Аль-Фатех»



ФК Динамо. Максим Коваль

Коваля «Динамо» выкупало летом 2010 года в экстренном порядке из-за травмы Александра Шовковского и неуверенности в Денисе Бойко уже по ходу квалификации Лиги чемпионов. И за серьезные деньги.

Коваль еще в запорожском «Металлурге» запомнился реакцией и отличной игрой на линии ворот, которые позволяли ему отбивать пенальти в матчах с «Динамо» и «Шахтером». Однако недостатки вратарской школы скрыть так и не удалось. Когда же Коваль терял кураж, то превращался в абсолютно заурядного голкипера.

Максим суммарно провел девять лет в «Динамо». Но три с половиной сезона съели аренды, а после сезона-2012/2013 в Киеве в нем уже фактически не видели перспектив. Скудные достижения для вратаря, за которого столько заплатили. Опять же, игра Коваля за «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех» никак не опровергла негативные выводы тренеров «Динамо».

2. Роман Безус

Дата перехода: 3 января 2013 года

Сумма трансфера: неизвестна

Карьера в «Динамо»: 47 матчей, 5 голов, 3 ассиста

Ушел: в январе 2015 года в «Днепр»



ФК Динамо. Роман Безус

В самом начале 2013 года «Динамо» совершило сразу два неудачных трансфера из одного клуба УПЛ.

В «Ворскле» Безус был звездой и забил 24 гола в 111 матчах. Неизвестно, сколько за него заплатило «Динамо». Но, учитывая, что за украинцев в условиях лимита на легионеров приходилось переплачивать, то точно больше трех миллионов евро - так Романа оценивал в те годы Transfermarkt.

При Олеге Блохине «Динамо» демонстрировало провальные результаты. Но в том-то и дело, что команда выступала гораздо хуже, чем могла. Что позже докажет под руководством Сергея Реброва. Выиграть конкуренцию за место в основе можно было, только выкладываясь минимум на сто процентов. Безус же удовлетворился явно вкусным контрактом и статусом игрока большого клуба.

Как минимум часть затраченных средств на Романа «Динамо» отбило, продав его «Днепру». И это немного смягчает послевкусие от его трансфера в самый титулованный клуб страны - впрочем, неизвестно, насколько смягчает. А вот выкладываться по-настоящему Безус начал уже в Бельгии. Да и то, в последнем сезоне за «Гент» вопросы по самоотдаче к нему возникли.

1. Владислав Супряга

Дата перехода: 10 августа 2018 года

Сумма трансфера: 6,5 млн евро

Карьера в «Динамо»: 47 матчей, 3 гола, 6 ассистов

Ушел: -



ФК Динамо. Владислав Супряга

Единственный игрок в этом рейтинге, который все еще в «Динамо», более того, с контрактом аж до конца сезона-2025/2026. Но в то, что Супряга преодолеет все свои комплексы и проблемы, и раскроется именно в составе «бело-синих», верится слабо.

Всё пошло не так с самого начала - бросать 18-летнего футболиста, который блеснул аж во Второй лиге, сразу на будущих игроков «Барселоны», «Баварии» или «Челси», которые тогда носили форму «Аякса», сама по себе затея рисковая, если вы заботитесь о психологической стойкости «проспекта».

Впрочем, со времен той квалификации Лиги чемпионов очень много воды утекло. Чем с тех пор может гордиться Супряга? Только арендой в «Днепр-1» (14 голов в сезоне-2019/2020, в том числе хет-трик в ворота «Динамо») и августом-сентябрем 2020 года. В первых матчах под руководством Мирчи Луческу Супряга забил три гола и сделал три ассиста, помог в квалификации ЛЧ против «Гента», после чего просто исчез. Последний гол Владислава в клубном футболе состоялся 23 сентября 2020 года.

Игорь ЯСЛИК