Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо

По итогам сезона-2020/21 чемпионом украинской Премьер-лиги с 11-очковым отрывом от «Шахтера» стало «Динамо». Несмотря на это, у киевской команды уже тогда всерьез проявилась проблема с форвардами, потому как лучший голеадор среди номинальных нападающих «бело-синих» Артем Беседин за весь чемпионат забил лишь 5 мячей, а тянуть команду на себе привычно пришлось вингеру Виктору Цыганкову, в активе которого оказалось 12 голов.

А вот лучшим бомбардиром УПЛ-2020/21 неожиданно для многих стал форвард «Ворсклы» Владислав Кулач, который сумел отличиться 15 забитыми мячами в 21 поединке. Для уроженца Донецка и воспитанника академий «Олимпика» и «Шахтера» эта планка результативности оказалась максимальной в карьере. Ранее Кулач никогда не забивал за один чемпионат более 6 голов, а потому впору было вести речь о настоящем прорыве.

Неудивительно, что после завершения сезона Кулач пожелал сменить прописку, благо у него как раз истек срок действия контракта с «Ворсклой». Поговаривали, что Владислав в принципе был не прочь остаться в Полтаве, но лишь при условии существенного повышения жалования – до 20 тысяч долларов в месяц. Кроме того, в СМИ были слухи о стремлении Кулача выторговать у руководства «Ворсклы» однократный подписной бонус в размере 150 тысяч долларов, что в итоге не вписалось в план ассигнований, утвержденный собственником клуба.

Требовать такие условия от «Ворсклы» Кулач мог практически с чистой совестью, ведь помимо статуса лучшего бомбардира сезона ему было что предъявить руководству полтавчан при предметных дискуссиях. В частности, интерес к форварду начало проявлять «Динамо», главным тренером которого за год до этого с помпой/скандалом (нужное подчеркнуть) стал Мирча Луческу.

Румынский специалист был прекрасно знаком с возможностями Кулача еще по многолетней работе в «Шахтере». Что правда, в первой команде «горняков» Мирча тогда не дал Владиславу ни малейшего шанса, отдавая предпочтение другим нападающим. Что уж поделать, если условный Луис Адриано, Дентиньо или даже Факундо Феррейра были для Луческу ближе, нежели воспитанники «горняцкой» академии?..

Приход Кулача в «Динамо» изначально вызывал огромное количество вопросов – зачем, куда, почему, в расчете на что? Еще более странным решение боссов «бело-синих» все-таки подписать Владислава выглядело на фоне тогдашних слухов о том, что Луческу после первого сбора, на котором Кулач оказался в качестве игрока на просмотре, выразил сомнения по поводу способностей экс-голеадора «Ворсклы» быть полезным в Киеве.

Но спустя короткое время, «Динамо» все-таки оформило полноценный контракт с Кулачем, а сам футболист заявил, что «не мог не воспользоваться таким шансом». Трансфер на правах свободного агента (хотя о подписном бонусе и агентских выплатах в этих случаях забывать никогда не стоит) выглядел в целом сделкой без особого риска для «Динамо». С другой стороны, киевский клуб подписывал не какого-то молодого и перспективного пацана с улицы, а брал лучшего бомбардира предыдущего розыгрыша чемпионата Украины. Стало быть, подписывать такого игрока исключительно ради функции «авось пригодится» априори было нельзя. Кулач заполнил кадровое пространство в командной квоте на нападающих, по причине чего Луческу уже не приходилось жаловаться на дефицит исполнителей или желать приобрести еще кого-то – возможно, даже с иностранным паспортом.

Но на деле усилением для «Динамо» Кулач стал лишь формально-номинальным. Очень скоро у него вскрылись проблемы с сердечным ритмом, для чего пришлось пойти даже на операцию. Из-за этого у форварда сорвалась возможность вернуться в «Ворсклу» по арендному соглашению, а также наконец-то дебютировать в Лиге чемпионов, на групповой стадии которой «Динамо» сыграло в сезоне-2021/22.

Когда Кулач вернулся из лазарета, он обнаружил, что «Динамо» в общем-то неплохо справляется и без него. Центрфорварды киевлян по-прежнему оказывались в тени Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского и Николая Шапаренко, а более-менее исправно забивать у Луческу научился даже Денис Гармаш, но никак не Эрик Рамирес, Илья Шкурин и прочие номинальные нападающие, которые, по идее, должны были бы радовать главного тренера и болельщиков «бело-синих» результативностью.

Затем в Украине вспыхнула война, и футбол вообще отошел на двести тридцать четвертый план. Впрочем, благодаря ВСУ, стране все-таки удалось сохранить хоть какие-то контуры «нормальности», и футбольный сезон-2022/23 в УПЛ стартовал. Но Кулача и здесь настигла неудача – у него случился стрессовый перелом стопы, что не дало Владиславу возможности провести полноценные сборы с командой, и вынудило опять пытаться вписаться в нее уже по ходу соревновательного процесса. Насколько это удалось, а точнее не удалось – все мы можем легко судить по цифрам. В активе Кулача в текущем сезоне оказалось только 37 минут, которые он провел на поле, выходя на замены в двух поединках УПЛ. Голевыми действиями некогда лучший бомбардир чемпионата не отличился, а потому неудивительно, что слухи начали все более и более активно сватать его в другой клуб…



ФК Динамо. Владислав Кулач

В конце концов, 25 января «Динамо» официально сообщило о расторжении контракта с Кулачем. Тот, кто приходил в статусе лучшего бомбардира и должен был стать ценной опцией для усиления атаки фактически оказался в роли изгнанника, избрать которую ему пришлось самому, чтобы окончательно не поставить крест на собственной карьере.

Решение досрочно уйти из «Динамо», к слову, вызывает уважение, ведь Кулач не пожелал банально досиживать оставшиеся полгода по контракту (в договоре изначально была еще и опция продления на год, которая, что правда, при сложившихся реалиях вряд ли была бы активирована), и продолжать получать деньги ни за что, а решил сделать шаг в сторону реальной игры в футбол. Хотя и здесь впечатление остается двоякое, ведь кто-то может сказать, что Владислав попросту использовал возможность уехать из Украины в столь непростое для страны время, но тут, не зная всей полноты картины, делать какие-то объективные (или хотя бы с претензией на объективность) выводы крайне сложно…

Новым пристанищем для Кулача стала азербайджанская «Зиря», с которой украинец подписал полуторалетний договор. Эта команда никогда не хватала звезд с неба, даже в родном чемпионате, а потому Владислав способен стать для нее величиной № 1 и уж точно – лидером нападения. Статус последнего у Кулача как раз был в «Ворскле», где форвард сперва доказал состоятельность претензий на место в основе, а затем и начал будоражить результативностью. Это сказалось на уверенности самого игрока, а также его партнеров по команде, которые уже инстинктивно искали передачами на поле именно Кулача, понимая, что у того лучше всех получается конвертировать моменты в голы. В «Динамо» до чего-то подобного Владиславу дослужиться так и не удалось. В Киеве были свои лидеры и герои, затмить которых Кулач вряд ли имел шансы изначально, но вот в «Зире» это украинцу вполне по силам. Другой вопрос – каково это: находить мотивацию, чтобы играть за клуб, который был основан лишь летом 2014 года, особенно после перехода из легендарной команды с 95-летней историей и массой трофеев? Ответ на него мы получим уже в ближайшее время, когда Кулач вернется на поле и начнет снова играть в футбол, а не просиживать шорты на «банке», либо же прозябать в лазарете…