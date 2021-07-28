Владислав КУЛАЧ: «Не мог не использовать шанс перейти в Динамо»

Новичок «Динамо» - о переходе в киевский клуб

  • 28.07.2021 20:45
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Владислав КУЛАЧ: «Не мог не использовать шанс перейти в Динамо»
© ФК Динамо. Владислав Кулач

Форвард Владислав Кулач прокомментировал подписание контракта с «Динамо» Киев:

- Я долго ждал этого момента, поскольку уже месяц нахожусь в команде, успел познакомиться с ребятами и влиться в коллектив, привык к тренировочному процессу. Конечно, рад, что подписал контракт с «Динамо», перешел в этот большой клуб. Буду делать все возможное, чтобы помогать команде в каждой игре и выигрывать титулы.

- Редко, когда тренер знает новичка так хорошо, в этом плане месяц сборов положительно повлиял на знакомство Мирчи Луческу с вами?
- Думаю да, ведь тренер увидел меня в деле и составил впечатление о моих возможностях. Это хорошо, что я провел все сборы с командой в статусе потенциального новичка.

- Во время предсезонной подготовки вы проделали много работы, провели сложные, эмоциональные контрольные матчи, часто переезжали с места на место. Какие впечатления у вас остались?
- На то это и сборы, чтобы встретиться с разными соперниками из разных стран – тем интереснее, что игры международные. На сборах всегда тяжело. Думаю, в чемпионате игры будут немного другие, хотя сейчас и в Украине все команды хорошего уровня. Для того мы усердно и много работали, чтобы добиваться результата как в чемпионате, так и в кубке и Лиге чемпионов. Будем делать все возможное, чтобы радовать болельщиков и как можно чаще побеждать.

- Тот факт, что вы находитесь на просмотре, не давил на вас, не помешал проявить себя с лучшей стороны на сборах?
- Еще перед сборами мы разговаривали с Мирчей Луческу, и после этой беседы у меня была уверенность в том, что в итоге все будет хорошо. Получив этот шанс, я просто не мог его не использовать. Хорошо, что все так сложилось, думаю, все довольны. Конечно, было психологически немного тяжело, поскольку присутствовала неопределенность, я не знал, что будет дальше, но в итоге это не помешало мне.

- Прошлый сезон в «Ворскле», наверное, был наиболее успешным в вашей карьере, какие выводы из него сделали?
- Наверное, я делал все правильно, раз забил столько мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Конечно, сделать этот шаг мне очень помогали партнеры всей командой. Теперь можно ставить перед собой даже более высокие цели. Хочу помогать «Динамо» и превзойти те достижения, которые были в прошлом сезоне.

- Воспитанники «Шахтера» в «Динамо» переходят редко, особенно, форварды, помните, кто был последним?
- Наверное, Караваев, а из форвардов – Ребров. Это индивидуальный выбор каждого человека, думаю, Сергей тогда все сделал правильно. Это великий футболист, который поиграл на хорошем уровне, был лидером сборной Украины. Так что с его стороны это был правильный шаг.

- «Динамо» - десятый профессиональный клуб в вашей карьере. Принадлежа «Шахтеру», вы часто играли в арендах, чего в тот период не хватало, чтобы закрепиться в одном клубе и заиграть так, как в прошлом сезоне?
- У меня был долгосрочный контракт с «Шахтером», и я каждый год ездил в аренду в разные клубы. Было тяжело договориться, ведь все зависело не только от меня. Полтора года назад мое соглашение закончилось, и я перешел в «Ворсклу» на полноценный контракт. Сейчас ситуация повторилась – и я полноценный игрок «Динамо». Должен сказать, когда ты хозяин ситуации, легче дышится.

- В «Динамо» планируете остаться надолго?
- Конечно, мне хотелось бы помогать «Динамо» как можно дольше, и я буду стараться все для этого делать.

- Вы провели яркий прошлый сезон за «Ворсклу», а какие личные цели ставите перед собой в «Динамо»?
- Как минимум, помочь команде выиграть все трофеи в Украине – это первостепенная задача. И конечно, постараться забить как можно больше мячей.

- Уже определились, под каким номером будете выступать за «Динамо»?
- Да – под 28-м. Я перешел в «Динамо» в 28 лет, да и вообще этот номер мне нравится, поэтому его и выбрал.

- Рассчитываете ли выйти на поле уже в ближайшем матче команды против «Вереса»?
- Да, конечно. Я провел с командой все сборы, поэтому готовлюсь к матчу так же, как и все остальные футболисты.

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Источник — ФК Динамо Киев

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