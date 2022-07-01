У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
Владислав Кулач не может принимать участие в тренировочном процессе
В лагере киевского «Динамо» отсутствует нападающий Владислав Кулач. Футболист не может принимать участие в тренировочном процессе, поскольку у него стрессовый перелом стопы. Эта болячка беспокоила игрока последние несколько месяцев.
Сейчас Кулач ходит с прессом, который должен снять уже на следующей неделе. После этого будут делаться снимки. Если все будет в норме, то реабилитационный период займет две-три недели.
Киевское «Динамо» готовится к новому сезону чемпионата Украины и матчам квалификации Лиги чемпионов на тренировочном сборе в Швейцарии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне планируют подписать контракты с рядом новых игроков
От перехода Роберта на «Камп Ноу» выиграют все. И «Бавария» тоже