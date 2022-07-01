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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 05:23 | Обновлено 01 июля 2022, 05:39
948
0

У форварда Динамо стрессовый перелом стопы

Владислав Кулач не может принимать участие в тренировочном процессе

01 июля 2022, 05:23 | Обновлено 01 июля 2022, 05:39
948
0
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

В лагере киевского «Динамо» отсутствует нападающий Владислав Кулач. Футболист не может принимать участие в тренировочном процессе, поскольку у него стрессовый перелом стопы. Эта болячка беспокоила игрока последние несколько месяцев.

Сейчас Кулач ходит с прессом, который должен снять уже на следующей неделе. После этого будут делаться снимки. Если все будет в норме, то реабилитационный период займет две-три недели.

Киевское «Динамо» готовится к новому сезону чемпионата Украины и матчам квалификации Лиги чемпионов на тренировочном сборе в Швейцарии.

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Источник ФК Динамо Киев
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