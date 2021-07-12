Источник: Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо

Но форвард может получить контракт

  • 12.07.2021 13:11
  • 3542 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, наставник «Динамо» Мирча Луческу не горит желанием видеть в составе команды форварда Владислава Кулача, который находится на просмотре.

Игрока взяли на второй сбор, но тренер сомневается, что лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ может помочь киевлянам.

При этом другой игрок, которого брали на просмотр, Денис Антюх, уже подписал контракт.

Не исключено, что Кулач все-таки подпишет контракт, но отправится в аренду в один из клубов, с которыми у «Динамо» хорошие отношения.

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Источник — ТаТоТаке

(9 голосов)

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Комментарии
    M-@-k-s7777
    online
      M-@-k-s7777, 12.07.2021 13:46
    0
    Ну конечно ,зачем ты нужен уже,, супер форвард супряга то дженоа и бесплатно уже не нужен
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 12.07.2021 13:41
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 12.07.2021 13:32
    Куда лучше быть на подсосе у русской армии
    Дебилоид !!! Откуда ты взялся и засираешь страницу своим словесным поносом.ПИз..Й на политические сайты и проявляй там свое красноречие.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 12.07.2021 13:32
    -2
    Куда лучше быть на подсосе у русской армии
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 13:25
    +3
    У Черноморца появится новый напад?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.07.2021 13:15
    +3
    Так тогда мб и не надо брать?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 13:25
    +3
    У Черноморца появится новый напад?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.07.2021 13:15
    +3
    Так тогда мб и не надо брать?
    Ссылка
    M-@-k-s7777
    online
      M-@-k-s7777, 12.07.2021 13:46
    0
    Ну конечно ,зачем ты нужен уже,, супер форвард супряга то дженоа и бесплатно уже не нужен
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 12.07.2021 13:41
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 12.07.2021 13:32
    Куда лучше быть на подсосе у русской армии
    Дебилоид !!! Откуда ты взялся и засираешь страницу своим словесным поносом.ПИз..Й на политические сайты и проявляй там свое красноречие.
    Ссылка
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