Источник: Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо

По информации ТаТоТаке, наставник «Динамо» Мирча Луческу не горит желанием видеть в составе команды форварда Владислава Кулача, который находится на просмотре.

Игрока взяли на второй сбор, но тренер сомневается, что лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ может помочь киевлянам.

При этом другой игрок, которого брали на просмотр, Денис Антюх, уже подписал контракт.

Не исключено, что Кулач все-таки подпишет контракт, но отправится в аренду в один из клубов, с которыми у «Динамо» хорошие отношения.