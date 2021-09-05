Проблемы с ритмом сердца. Форвард киевского Динамо перенес операцию

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач недавно перенес операцию на сердце.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «Кулачу сделали операцию несколько дней назад. Эта процедура связана с ритмом сердца. Ее сделали за рубежом. Простая операция, и все хорошо. Аренды в «Ворсклу» не будет. Луческу решил оставить форварда в Киеве».

Таким образом, Владислав Кулач остается в составе «Динамо» и не будет отдан в аренду «Ворскле». В текущем сезоне Кулач отыграл 2 матча в УПЛ за команду из Киева.