Кулач не вернется в Ворсклу

Форвард продолжает работать в составе «Динамо»

  • 03.09.2021 11:38
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  • 1 комментарий
Кулач не вернется в Ворсклу
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Футболисты «Динамо» вернулись к работе после пяти выходных, которые команде предоставил Мирча Луческу.

Команда готовится к матчу против харьковского «Металлиста 1925», которая состоится 11 сентября.

Как сообщает источник, несмотря на сообщения о том, что команду покинул нападающий Владислав Кулач и вернулся на правах аренды в «Ворсклу», сам футболист остается в составе «Динамо» и наравне со всеми готовится к следующим играм.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Кулач в составе киевской команды провел два матча.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 03.09.2021 11:47
    0
    А какая вчера истерика была на этом сайте по поводу возвращения Кулача в Ворсклу. Интересно, если завтра опять сообщат, что Кулач возвращается в Ворсклу, а послезавтра опровергнут.
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