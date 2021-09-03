Кулач не вернется в Ворсклу

Футболисты «Динамо» вернулись к работе после пяти выходных, которые команде предоставил Мирча Луческу.

Команда готовится к матчу против харьковского «Металлиста 1925», которая состоится 11 сентября.

Как сообщает источник, несмотря на сообщения о том, что команду покинул нападающий Владислав Кулач и вернулся на правах аренды в «Ворсклу», сам футболист остается в составе «Динамо» и наравне со всеми готовится к следующим играм.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Кулач в составе киевской команды провел два матча.