Источник: Динамо вернет Кулача в состав Ворсклы

Владислав может вернуться в полтавскую команду

  • 02.09.2021 17:27
  • 785 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо вернет Кулача в состав Ворсклы
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Dynamo Kyiv Inside, «Динамо» планирует вернуть форварда Владислава Кулача в состав «Ворсклы» на правах аренды.

Именно из «Ворсклы» Кулач летом перебрался в киевскую команду, однако не сумел закрепиться в основе. По слухам, тренер Мирча Луческу изначально не одобрял переход Кулача.

Владислав в нынешнем сезоне УПЛ сыграл два матча, проведя на поле 40 минут.

В минувшем сезоне 28-летний Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.

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Источник — Telegram

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Комментарии
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    Fangold
    Fangold, 02.09.2021 17:34
    -2
    Забрали гравця у Ворскли перед єврокубками, а тепер вертають, коли вже пізно, ну просто нема слів
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.09.2021 17:30
    0
    дурдом
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    Diamond66689
    Diamond66689, 02.09.2021 17:29
    0
    Наигрался в ЛЧ?
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