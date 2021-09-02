Источник: Динамо вернет Кулача в состав Ворсклы

По информации Dynamo Kyiv Inside, «Динамо» планирует вернуть форварда Владислава Кулача в состав «Ворсклы» на правах аренды.
Именно из «Ворсклы» Кулач летом перебрался в киевскую команду, однако не сумел закрепиться в основе. По слухам, тренер Мирча Луческу изначально не одобрял переход Кулача.
Владислав в нынешнем сезоне УПЛ сыграл два матча, проведя на поле 40 минут.
В минувшем сезоне 28-летний Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.
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