Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов

Британское издание OLondonWorld назвало оптимальный стартовый состав лондонского «Челси» после зимних трансферов команды.

В идеальном старте «синих» нашлось место и украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который успел провести неполный тайм в футболке «Челси» в игре против «Ливерпуля».

Сильнейший стартовый состав «Челси» по версии OLondonWorld:

Вратарь: Кепа Аррисабалага;

Защитники: Рис Джеймс (правый защитник), Тиаго Силва (центральный защитник), Бенуа Бедьяшиль (центральный защитник), Марк Кукурелья (левый защитник).

Полузащитники: Денис Закария (центральный полузащитник), Энцо Фернандес (центральный полузащитник), Мэйсон Маунт (центральный атакующий полузащитник).

Нападающие: Жоау Фелиш (правый вингер), Михаил Мудрик (левый вингер), Кай Хаверц (центральный нападающий).

Вот как OLondonWorld прокомментировал попадание Мудрика в этот состав:

«Новичок выглядел блестяще во время своего дебюта на выезде в Ливерпуле».

Также авторы статьи назвали Хаверца лидером команды:

«Он является наиболее вероятным кандидатом на роль лидера».