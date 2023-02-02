Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Хаверца назвали лидером команды
Британское издание OLondonWorld назвало оптимальный стартовый состав лондонского «Челси» после зимних трансферов команды.
В идеальном старте «синих» нашлось место и украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который успел провести неполный тайм в футболке «Челси» в игре против «Ливерпуля».
Сильнейший стартовый состав «Челси» по версии OLondonWorld:
Вратарь: Кепа Аррисабалага;
Защитники: Рис Джеймс (правый защитник), Тиаго Силва (центральный защитник), Бенуа Бедьяшиль (центральный защитник), Марк Кукурелья (левый защитник).
Полузащитники: Денис Закария (центральный полузащитник), Энцо Фернандес (центральный полузащитник), Мэйсон Маунт (центральный атакующий полузащитник).
Нападающие: Жоау Фелиш (правый вингер), Михаил Мудрик (левый вингер), Кай Хаверц (центральный нападающий).
Вот как OLondonWorld прокомментировал попадание Мудрика в этот состав:
«Новичок выглядел блестяще во время своего дебюта на выезде в Ливерпуле».
Также авторы статьи назвали Хаверца лидером команды:
«Он является наиболее вероятным кандидатом на роль лидера».
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