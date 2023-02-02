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Днепр-1
02.02.2023, FT 2 : 1
Мура
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 18:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:15
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Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге

Первый гол на счету новичка Жоау Пеглоу

02 февраля 2023, 18:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:15
931
0
Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге
СК Днепр-1. Жоао Пеглоу

«Днепр-1» сегодня провел свой очередной, шестой контрольный матч на сборе в Турции. Лидеры УПЛ обыграли со счетом 2:1 «Муру», первый гол команды Александра Кучера на счету новичка «Днепра-1» Жоау Пеглоу.

«Днепр-1» – «Мура» (Словения) – 2:1
Голы: Пеглоу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)

«Днепр-1»: Кинайрекин (Рыбак 64), Хайнер, Адамюк, Сарапий, Подлепенец (Горбунов 46), Бабенко, Рубчинский (Бланко 46), Пихаленок, Танчик (Пасич 53), Пеглоу (Назаренко 42), Довбык.

Предупреждение: Пихаленок 31 - Шабанхаксай 32, Ципот 44, Коус 66

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Днепр-1 Мура контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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