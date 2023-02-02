«Днепр-1» сегодня провел свой очередной, шестой контрольный матч на сборе в Турции. Лидеры УПЛ обыграли со счетом 2:1 «Муру», первый гол команды Александра Кучера на счету новичка «Днепра-1» Жоау Пеглоу.

«Днепр-1» – «Мура» (Словения) – 2:1

Голы: Пеглоу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)

«Днепр-1»: Кинайрекин (Рыбак 64), Хайнер, Адамюк, Сарапий, Подлепенец (Горбунов 46), Бабенко, Рубчинский (Бланко 46), Пихаленок, Танчик (Пасич 53), Пеглоу (Назаренко 42), Довбык.

Предупреждение: Пихаленок 31 - Шабанхаксай 32, Ципот 44, Коус 66