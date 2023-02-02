Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге
Первый гол на счету новичка Жоау Пеглоу
«Днепр-1» сегодня провел свой очередной, шестой контрольный матч на сборе в Турции. Лидеры УПЛ обыграли со счетом 2:1 «Муру», первый гол команды Александра Кучера на счету новичка «Днепра-1» Жоау Пеглоу.
«Днепр-1» – «Мура» (Словения) – 2:1
Голы: Пеглоу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)
«Днепр-1»: Кинайрекин (Рыбак 64), Хайнер, Адамюк, Сарапий, Подлепенец (Горбунов 46), Бабенко, Рубчинский (Бланко 46), Пихаленок, Танчик (Пасич 53), Пеглоу (Назаренко 42), Довбык.
Предупреждение: Пихаленок 31 - Шабанхаксай 32, Ципот 44, Коус 66
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