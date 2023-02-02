Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 09:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:14
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Днепр – Мура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 2 февраля в 16:00
02 февраля 2023, 09:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:14
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В четверг, 2 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» проведет товарищеский поединок со словенским клубом «Мура» из Мурско-Соботы.
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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