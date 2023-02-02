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Товарищеские матчи
Днепр-1
02.02.2023 16:00 - : -
Мура
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 09:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:14
112
0

Днепр – Мура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 2 февраля в 16:00

02 февраля 2023, 09:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:14
112
0
Днепр – Мура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 2 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» проведет товарищеский поединок со словенским клубом «Мура» из Мурско-Соботы.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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