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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:19
86
0

САРАПИЙ: «Это был чистый гол. Мы вбегали в точки, в которые должны были»

Хавбек «Днепра-1» стал автором победного гола в ворота словенской «Муры»

03 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:19
86
0
САРАПИЙ: «Это был чистый гол. Мы вбегали в точки, в которые должны были»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Хавбек «Днепра-1» Эдуард Сарапий, автор победного гола в спарринге против словенской «Муры» (2:1), поделился собственными впечатлениями от матча и в целом сборов в Турции:

– Эдуард, вспомни тот эпизод со своим голом?

– Это был чистый гол. Мы вбегали в точки, которые должны были, о чем нам говорили перед игрой. Постоянно отрабатываем стандартные положения, поэтому мы проделали все, как было нужно.

– Сегодня против тебя играли достаточно мощные форварды. Насколько тяжело было? Показалось, что ты много единоборств выиграл.

– Да, лучше пусть соперник работает корпусом, чем находится у меня за спиной. Добавлю, что мне лучше играть с такими нападающими, чем против юрких и бьістрых.

– В общем, как оценишь уровень соперника и состояние нашей команды, тем более что ты сегодня отыграл 90 минут?

– Против нас действовал конкурентоспособный состав, в хорошем смысле бойцы. Такие игры нам нужны, ведь в нашем чемпионате много таких команд. Так что для нас это отличный спарринг, ну а мы набираем форму перед Лигой конференций.

– В контрольных матчах постоянно меняются сочетания центральных защитников. Можно сказать, что со всеми удобно играть?

– Да, все замечательные и отличные футболисты. Мы отрабатываем связи, которые должны быть с любым партнером. Каждый должен действовать так, как настаивает тренер, поэтому все друг друга понимают.

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Источник СК Днепр-1
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