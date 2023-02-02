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Товарищеские матчи
Днепр-1
02.02.2023, FT 2 : 1
Мура
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:39
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0

Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 2 февраля на сборах в Турции

02 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:39
489
0
Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

2 марта «Днепр-1» провел товарищеский матч на сборах в Турции.

Команда, лидирующая в УПЛ, обыграла со счетом 2:1 словенский клуб «Мура».

Первый гол у команды Александра Кучера забил бразильский новичок Жоао Пеглоу. Победный мяч провел Эдуард Сарапий.

Товарищеский матч, 2 февраля, Турция

Днепр-1 (Украина) – Мура (Словения) – 2:1

Голы: Пеглоу 37, Сарапий, 81 – Петкович 22 (пен)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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