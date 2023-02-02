Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:39
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Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 2 февраля на сборах в Турции
02 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:39
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2 марта «Днепр-1» провел товарищеский матч на сборах в Турции.
Команда, лидирующая в УПЛ, обыграла со счетом 2:1 словенский клуб «Мура».
Первый гол у команды Александра Кучера забил бразильский новичок Жоао Пеглоу. Победный мяч провел Эдуард Сарапий.
Читайте также:Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге
Товарищеский матч, 2 февраля, Турция
Днепр-1 (Украина) – Мура (Словения) – 2:1
Голы: Пеглоу 37, Сарапий, 81 – Петкович 22 (пен)
Видеообзор матча
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