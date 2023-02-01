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  4. Очень нужен для победы в УПЛ. Днепр-1 отказался продавать Довбика в Испанию
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 20:05 |
1596
2

Очень нужен для победы в УПЛ. Днепр-1 отказался продавать Довбика в Испанию

Украинский клуб отклонил предложение в 20 миллионов евро за форварда

01 февраля 2023, 20:05 |
1596
2
Очень нужен для победы в УПЛ. Днепр-1 отказался продавать Довбика в Испанию
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» отклонил предложение клуба из Испании по форварду Артему Довбику.

Как сообщает «ВЗБІРНА», клуб из Ла Лиги предлагал 20 миллионов евро за украинского нападающего, однако днепровский клуб ответил отказом. Название команды, которая хотела видеть в своих рядах Довбика, не оглашается.

Стоит отметить, что 50% от продажи Артема Довбика «Днепр-1» будет обязан заплатить его экс-клубу – датскому «Мидтьюлланду».

В текущем сезоне Довбик провел 22 матча за «Днепр-1». Он забил 16 голов и сделал 4 ассиста. Контракт с украинской командой рассчитан до конца 2023 года.

Сейчас «Днепр-1» занимает первое место в таблице УПЛ, а Довбик является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к Довбику.

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Артем Довбик Днепр-1 трансферы трансферы Ла Лиги Мидтьюлланд
Источник vZbirna
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
Якщо правда, то за 20 можна було б відпустити... Умовний Кулач закрив би цю позицію на пів року за невеликі кошти + якогось балканця/латиноса молодого до 5 лям можна було б підписати... Прикол буде, якщо ні чемпіоната не виграють, ні пропозиції такої не дочекаються... АЛЕ, час покаже. Довбику - удачі і багато голів, особливо за збірну УКРАЇНИ !
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0
ALM
Довбню все ж таки є сенс дограти до літа в Дніпрі. А літом можна й піти
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-1
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