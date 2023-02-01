Очень нужен для победы в УПЛ. Днепр-1 отказался продавать Довбика в Испанию

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» отклонил предложение клуба из Испании по форварду Артему Довбику.

Как сообщает «ВЗБІРНА», клуб из Ла Лиги предлагал 20 миллионов евро за украинского нападающего, однако днепровский клуб ответил отказом. Название команды, которая хотела видеть в своих рядах Довбика, не оглашается.

Стоит отметить, что 50% от продажи Артема Довбика «Днепр-1» будет обязан заплатить его экс-клубу – датскому «Мидтьюлланду».

В текущем сезоне Довбик провел 22 матча за «Днепр-1». Он забил 16 голов и сделал 4 ассиста. Контракт с украинской командой рассчитан до конца 2023 года.

Сейчас «Днепр-1» занимает первое место в таблице УПЛ, а Довбик является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к Довбику.