Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ

Английский футбольный клуб «Эвертон» заинтересовался форвардом украинского «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Все дело в том, что недавно «Тоттенхэм» перехватил у «ирисок» нападающего Арно Данджуму, которого «ириски» планировали подписать для того, чтоб усилить линию нападения и попытаться сохранить прописку в АПЛ.

Теперь сообщается, что из-за сорвавшегося трансфера ливерпульский клуб обратил внимание на 25-летнего украинца. Также есть информация, что «Эвертон» следит за Илиманом Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед».

Отметим, что ранее с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Фрэнк Лэмпард. Сейчас команда находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Довбик в текущем сезоне провел 22 матча в футболке «Днепра-1» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 4 ассистами.