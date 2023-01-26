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  4. Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Англия
26 января 2023, 18:10 |
873
0

Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ

Артем будет играть с Виталием Миколенко?

26 января 2023, 18:10 |
873
0
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Twitter. Артем Довбик

Английский футбольный клуб «Эвертон» заинтересовался форвардом украинского «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Все дело в том, что недавно «Тоттенхэм» перехватил у «ирисок» нападающего Арно Данджуму, которого «ириски» планировали подписать для того, чтоб усилить линию нападения и попытаться сохранить прописку в АПЛ.

Теперь сообщается, что из-за сорвавшегося трансфера ливерпульский клуб обратил внимание на 25-летнего украинца. Также есть информация, что «Эвертон» следит за Илиманом Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед».

Отметим, что ранее с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Фрэнк Лэмпард. Сейчас команда находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Довбик в текущем сезоне провел 22 матча в футболке «Днепра-1» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 4 ассистами.

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Артем Довбик Эвертон Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник The Sun
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