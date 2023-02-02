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Кубок Италии
Ювентус
02.02.2023, FT 1 : 0
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Италия
02 февраля 2023, 23:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 00:31
152
0

Ювентус выиграл у Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии

Победный гол забил Глейсон Бремер

02 февраля 2023, 23:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 00:31
152
0
Ювентус выиграл у Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» выиграл у римского «Лацио» со счетом 1:0.

Победный гол на 44 минуте забил 25-летний бразильский защитник туринцев Глейсон Бремер.

Кубок Италии, 1/4 финала

«Ювентус» – «Лацио» – 1:0
Гол: 1:0 – 44 Бремер.

«Ювентус»: Перин, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Де Шильо, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли (Миретти, 64), Влахович (Кин, 63), Кьеза (Ди Мария, 78).

«Лацио»: Луиш Машимиану, Габаррон, Романьоли (Казале, 78), Марушич, Луис Альберто (Башич, 74), Весино (Милинкович-Савич, 59), Катальди (Маркос Антонио, 74), Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 46).

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» в апреле сыграет против миланского «Интера».

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Глейсон Бремер Ювентус Лацио Кубок Италии по футболу Ювентус - Лацио
Источник Sport.ua
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