Интер Милан

Кубок Италии. Интер обыграл Аталанту и вышел в полуфинал
Единственный гол забил Маттео Дармиан
Миланский «Интер» стал первым полуфиналистом Кубка Италии-2023. В четвертьфинале действующие обладатели трофея минимально обыграли «Аталанту» благодаря голу защитника Маттео Дармиана.
«Интер» – «Аталанта» – 1:0
Гол: Дармиан 57
«Интер» – Онана, Думфрис (Д'Амброзио, 77), Дармиан, де Врей, Ачерби, Гозенс (Димарко, 71), Мхитарян, Чалханоглу (Асллани, 72), Барелла, Лукаку (Джеко, 71), Мартинес (Корреа, 85).
«Аталанта» – Муссо, Хатебур (Эдерсон, 67), Толои, Джимшити, Скальвини (Соппи, 72), Мэле, де Рон, Пашалич (Лукман, 54), Копмейнерс, Сапата (Хейлунд, 55), Бога (Муриэль, 67).
Предупреждения: Гозенс (32), Мартинес (82), Соппи (90), Корреа (90), Онана (90).
В полуфинале «Интер» сыграет с победителем матча между «Ювентусом» и «Лацио», который состоится в четверг, 2 февраля.
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