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Кубок Италии
Интер Милан
31.01.2023 22:00 - : -
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Кубок Италии
31 января 2023, 00:50 | Обновлено 31 января 2023, 02:03
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0

Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Кубковые приключения с неявным фаворитом

31 января 2023, 00:50 | Обновлено 31 января 2023, 02:03
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0
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 31 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч четвертьфинала Кубка Италии по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток арбитра Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Интер


В начале текущего сезона миланский «Интер» переживал далеко не лучшие времена, что имело прямое отражение на результатах выступлений команды Симоне Индзаги. Однако время шло своим чередом, и еще до начала чемпионата мира-2022 в Катаре «змеям» удалось не только вернуться на победную поступь, но и сделать шаг в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы с мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» в составе. А уже после мундиаля «нерадзурри» не просто вернулись к привычным матчам национального первенства, а сделали это с жестом, который сигнализировал о их высоких амбициях – нанесли первое поражение в сезоне Серии A феноменальному «Наполи».

Этого результата оказалось вполне достаточно для того, чтобы уже через две недели «Интер» без шансов для соперников забрал себе Суперкубок Италии по итогу матча против «Милана» (3:0), а также сделал шаг навстречу к участию в данном поединке в Саудовской Аравии в следующем сезоне, обыграв «Парму» в предыдущем раунде Кубка страны. Очевидно, что чемпионские амбиции на Апеннинах в этом футбольном году есть только у «Наполи», поэтому возможность забрать хоть какой-то трофей будет оцениваться другими командами на порядок ценнее. Тем более, что «Партенопеи» уже не претендуют на эту награду, а перспективы «Интера» в грядущих матчах против португальского «Порту» на международной арене остаются туманными.

Аталанта


Выступления в прошлом сезоне под руководством Джан Пьеро Гасперини бергамаская «Аталанта» вряд ли захочет лишний раз вспоминать при составлении своей биографии за последние годы. «Богиня» взяла техническую паузу в участии в международных состязаниях, которую тем не менее очень хочет завершить по итогам текущей кампании. «Оробичи» на данный момент занимаются наиболее кропотливым из возможных процессов в футболе – наигрывают стабильный стартовый состав на фоне множества кадровых изменений за короткий период в недавнем прошлом. К сожалению, или к счастью – это нам еще предстоит узнать, но затронул этот процесс и украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Впрочем, искать какую-то взаимосвязь между результатами команды Гасперини и уходом нашего соотечественника во французский «Марсель» не имеет никакого практического смысла. Главный тренер открыто говорил, что Руслан не подходит под его обновленный тактический рисунок, так что каждый остался при своем решении и был в равной степени прав. «Аталанта» сейчас действительно находится в оптимальных кондициях, пусть и былой стабильностью уже не обладает. Особенно это касается матчей против «больших» соперников, куда также можно отнести и «Интер» – в первом круге на своем поле «Богиня» не дожала «змей» даже до итоговой ничьей (2:3), что также повторилось с ней в играх против «Наполи», «Ювентуса и «Лацио». Однако Кубок – совершенно другой по настроению турнир. Тем более для команды, которой в этом сезоне больше никаких иных трофеев не светит.

Ориентировочные составы


«Интер»: Онана – А. Бастони, Ачерби, Шкриниар – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан – Мартинес, Джеко.

«Аталанта»: Муссо – Скальвини, Джимсити, Толой – Меле, Копмейнерс, де Рон, Хатебур – Бога, Лукман – Хойлунн.

Не сыграют: Дальберт, Брозович, Ханданович – Мураторе, Паломино, Дзаппакоста.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре возможен переход в дополнительное время. Нашей ставкой будет позиция – Овертаймы. Да с коэффициентом 6.00 по линии Parimatch.

31 январь, вторник

«Интер» – «Аталанта»
Милан. «Джузеппе Меацца». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:3
Parimatch
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Интер Милан Аталанта Интер - Аталанта Кубок Италии по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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