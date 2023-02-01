Кубок Италии
31.01.2023, FT 1 : 0
Италия01 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:04
43
0
Интер – Аталанта – 1:0. Победный мяч Дармиана. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии
01 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:04
43
0
В матче 1/4 финала Кубка Италии 2022/23 миланский «Интер» переиграл «Аталанту» из Бергамо со счетом 1:0.
Единственный гол на 57-й минуте забил Маттео Дармиан.
Читайте также:Кубок Италии. Интер обыграл Аталанту и вышел в полуфинал
Кубок Италии 2022/23
1/4 финала, 31 января
Интер – Аталанта – 1:0
Гол: Дармиан, 57.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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