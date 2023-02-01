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Кубок Италии
Интер Милан
31.01.2023, FT 1 : 0
Аталанта
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Италия
01 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:04
43
0

Интер – Аталанта – 1:0. Победный мяч Дармиана. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

01 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:04
43
0
Интер – Аталанта – 1:0. Победный мяч Дармиана. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии 2022/23 миланский «Интер» переиграл «Аталанту» из Бергамо со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил Маттео Дармиан.

Кубок Италии 2022/23

1/4 финала, 31 января

Интер – Аталанта – 1:0

Гол: Дармиан, 57.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Аталанта Кубок Италии по футболу Интер Милан Маттео Дармиан Интер - Аталанта видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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