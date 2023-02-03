Италия03 февраля 2023, 02:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 02:01
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Ювентус – Лацио – 1:0. Победный мяч Бремера. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии
03 февраля 2023, 02:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 02:01
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2 февраля прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» победил «Лацио» (1:0).
Единственный гол для туринцев в матче забил Глейсон Бремер на 44-й минуте.
«Ювентус» в апреле в полуфинале Кубка Италии встретится дважды с «Интером».
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Кубок Италии. 1/4 финала. 2 февраля
Ювентус – Лацио – 1:0
Гол: Глейсон Бремер, 44
Видеообзор матча
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
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