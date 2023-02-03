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Кубок Италии
Ювентус
02.02.2023, FT 1 : 0
Лацио
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Италия
03 февраля 2023, 02:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 02:01
8
0

Ювентус – Лацио – 1:0. Победный мяч Бремера. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

03 февраля 2023, 02:00 | Обновлено 03 февраля 2023, 02:01
8
0
Ювентус – Лацио – 1:0. Победный мяч Бремера. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» победил «Лацио» (1:0).

Единственный гол для туринцев в матче забил Глейсон Бремер на 44-й минуте.

«Ювентус» в апреле в полуфинале Кубка Италии встретится дважды с «Интером».

Кубок Италии. 1/4 финала. 2 февраля

Ювентус – Лацио – 1:0

Гол: Глейсон Бремер, 44

Видеообзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
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Ювентус Кубок Италии по футболу Лацио Ювентус - Лацио Глейсон Бремер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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