2 февраля прошел матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» победил «Лацио» (1:0).

Единственный гол для туринцев в матче забил Глейсон Бремер на 44-й минуте.

«Ювентус» в апреле в полуфинале Кубка Италии встретится дважды с «Интером».

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Кубок Италии. 1/4 финала. 2 февраля

Ювентус – Лацио – 1:0

Гол: Глейсон Бремер, 44

Видеообзор матча