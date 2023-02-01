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Кубок Италии
Ювентус
02.02.2023 22:00 - : -
Лацио
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Италия
01 февраля 2023, 06:50 |
16
0

Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Поединок состоится 2 февраля в 22:00 по Киеву

01 февраля 2023, 06:50 |
16
0
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Лацио». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевкому времени.

Ювентус

Клуб сталкивается со все большими проблемами. Уже не факт, что получится ограничиться 15-очковым штрафом, что уже наложен. Символично, что букмекеры не принимают больше ставки на тему возможного вылета гранда в Серию В. А ряд игроков «Старой Синьоры», как действующие, так и бывшие, могут получить «бан» на месяц, а то и больше, на игры - и кого тогда выпускать на поле Аллегри? И так атмосфера, по мнению Массимилиано, сказывается. Тут и 1-5 с принципиальным соперником, «Наполи», и 3-3 дома с «Аталантой» с грубейшей ошибкой обычно надежного Щесны. Но дальше были и вовсе 0-2 с «Монцей», причем на своем поле. Такой результат с дебютантом точно ничем не объяснить.

Лацио

Команда получила свою выгоду от проблем «Ювентуса» - как и все, что претендуют не на «скудетто» (Сарри прямо недавно говорил, что о титуле в Риме могут только мечтать), но на место в квартете Лиги чемпионов. Но все равно конкуренция достаточно плотная, и претендентов хватает, во главе с вечным врагом, «Ромой». Нужно только побеждать в Серии А, а получается не всегда. Зимний отрезок начинался неудачно: безвольное поражение новичку, «Лечче», только ничья на своем поле с «Эмполи», хотя с ним вели в счете 2-0 до 83-й минуты. Только в последние недели получилось прибавить, причем следом за 2-0 на поле «Сассоуло» разгромили «Милан», которому забили 4 безответных мяча. Но после этого была только ничья 1-1 с «Фиорентиной».

Статистика личных встреч

«Ювентус» не проигрывает вот уже 6 очных матчей кряду. В том числе осенью, в ноябре, «Старая Синьора» разгромила «Лацио» в Турине 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки считают фаворитом «Ювентус», который играет на своем поле. Но при этом «Лацио» в последних турах точно не хуже выглядит, а для Сарри показать тут результат принципиально. Рекомендуем ставить на то, что «орлы» не проиграют в основное время с коэффициентом - 1,79 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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