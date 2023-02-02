2 февраля пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» сыграет против «Лацио».

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Начало поединка в Турине запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Победитель матча затем в апреле в полуфинале Кубка встретится дважды с «Интером».

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд