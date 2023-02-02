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Кубок Италии
Ювентус
48 1 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:07
508
0

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии

02 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:07
508
0
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» сыграет против «Лацио».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Турине запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Победитель матча затем в апреле в полуфинале Кубка встретится дважды с «Интером».

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
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Ювентус Кубок Италии по футболу Лацио Ювентус - Лацио смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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