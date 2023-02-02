Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии
2 февраля пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» сыграет против «Лацио».
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Начало поединка в Турине запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Победитель матча затем в апреле в полуфинале Кубка встретится дважды с «Интером».
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📝 𝕐𝕠𝕦𝕣 #𝕁𝕦𝕧𝕖𝕃𝕒𝕫𝕚𝕠 𝕃𝕚𝕟𝕖-𝕦𝕡 ⚪⚫#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/qfpwdNf0ta— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 2, 2023
📣 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄#JuveLazio | #CoppaItaliaFrecciarossa#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/G3WiGFkP8B— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 2, 2023
События матча
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