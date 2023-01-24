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Другие новости
24 января 2023, 07:45 | Обновлено 24 января 2023, 07:56
476
0

Соболь перешел в Страсбург, Матвиенко будет играть в АПЛ, Лэмпард уволен

Главные новости за 23 января на Sport.ua

24 января 2023, 07:45 | Обновлено 24 января 2023, 07:56
476
0
Соболь перешел в Страсбург, Матвиенко будет играть в АПЛ, Лэмпард уволен
ФК Страсбург. Эдуард Соболь

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга
Футболист сборной Украины перешел из бельгийского «Брюгге»

2A. Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби

2B. Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
Оформит ли «Шахтер» еще один большой трансфер?

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон уволил Лэмпарда. У Миколенко будет новый тренер
В текущем сезоне «ириски» занимают лишь 19-е место в АПЛ среди 20 команд

3B. Сумасшедший, бравший Чемпионшип. Кто будет коучем Миколенка в Эвертоне?
Главный претендент на замену Фрэнку Лэмпарду – Марсело Бьелса

4A. Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона
Килиан вывел парижан на поле с капитанской повязкой в первый раз

5B. Тоттенхэм выиграл у Фулхэма благодаря голу Гарри Кейна
«Шпоры» входят в топ-5 АПЛ, «Фулхэм» идет на 7-й позиции

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал левого защитника, который сыграл на ЧМ-2022
Рональд Матаррита присоединился к днепровскому клубу

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба

6. ОФИЦИАЛЬНО. Куман возглавил сборную Нидерландов
59-летний специалист вернулся на прежнее место работы

7A. Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Фанатам лондонского клуба пришлись по душе действия украинца

7B. Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Звездный аргентинец передумал подписывать новое соглашение с французской командой

8. Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open
Марта одержала еще одну победу с Еленой-Габриэлой Русе

9. Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Известный украинский боксер потроллил англичанина

10A. Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
В текущем сезоне Владислав Кулач сыграл только 2 матча из-за травмы стопы

10B. Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
Блогер Sport.ua – о тех, кто может заменить Виктора Цыганкова

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Источник Sport.ua
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