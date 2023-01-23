ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба
Харьковский футбольный клуб «Металлист» объявил о назначении сербского специалиста Перица Огненовича на пост тренера команды.
Огненович войдет в тренерский штаб клуба. Детали контракта и обязанности серба не называются.
Перица Огненович является бывшим игроком «Реала», «Динамо» и ряда других клубов. В составе мадридской команды он выиграл Лигу Чемпионов, а за киевскую команду отыграл всего 2 матча из-за травм.
Как тренер Огненович работал с молодежной сборной Сербии U-18 (2017-2018 год), а также с ФК «Звезда 09».
В активе Огненовича есть и восемь матчей за национальную сборную Югославии. Отметим, что «Металлист» сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции.
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