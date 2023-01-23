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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 17:45 |
2940
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста

Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба

23 января 2023, 17:45 |
2940
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
Twitter

Харьковский футбольный клуб «Металлист» объявил о назначении сербского специалиста Перица Огненовича на пост тренера команды.

Огненович войдет в тренерский штаб клуба. Детали контракта и обязанности серба не называются.

Перица Огненович является бывшим игроком «Реала», «Динамо» и ряда других клубов. В составе мадридской команды он выиграл Лигу Чемпионов, а за киевскую команду отыграл всего 2 матча из-за травм.

Как тренер Огненович работал с молодежной сборной Сербии U-18 (2017-2018 год), а также с ФК «Звезда 09».

В активе Огненовича есть и восемь матчей за национальную сборную Югославии. Отметим, что «Металлист» сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции.

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Перица Огненович назначение тренера Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Реал Мадрид
Источник ФК Металлист
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Stanislav Zаbаrа
Ну, тому сербу тепер можно лише поспівчувати! Доки Сербію під@р@сіт на рівні вищої влади, в Україні сербам буде непереливки!
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