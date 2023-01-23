Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина

Звездный аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси передумал продлевать контракт с командой.

Сообщается, что Месси не хочет подписывать новое соглашение с французским грандом.

Ранее была информация, что Лео настроен продолжить карьеру в «ПСЖ», однако победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре заставила Месси изменить свое мнение.

Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» действителен до конца текущего сезона.

Интересно, что ранее появилась информация об интересе саудовских клубов к именитому игроку. Некоторые команды даже предлагают Месси зарплату, которая будет больше чем у Криштиану Роналду. Криштиану, к слову, выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

В текущем сезоне за «ПСЖ» Месси забил 13 голов и отдал 14 голевых передач в 21 поединке.