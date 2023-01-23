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  4. Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Франция
23 января 2023, 18:06 |
1632
0

Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина

Звездный аргентинец передумал подписывать новое соглашение с французской командой

23 января 2023, 18:06 |
1632
0
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси передумал продлевать контракт с командой.

Сообщается, что Месси не хочет подписывать новое соглашение с французским грандом.

Ранее была информация, что Лео настроен продолжить карьеру в «ПСЖ», однако победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре заставила Месси изменить свое мнение.

Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» действителен до конца текущего сезона.

Интересно, что ранее появилась информация об интересе саудовских клубов к именитому игроку. Некоторые команды даже предлагают Месси зарплату, которая будет больше чем у Криштиану Роналду. Криштиану, к слову, выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

В текущем сезоне за «ПСЖ» Месси забил 13 голов и отдал 14 голевых передач в 21 поединке.

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трансферы трансферы Лиги 1 Лионель Месси Криштиану Роналду продление контракта ЧМ-2022 по футболу
Источник Twitter
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