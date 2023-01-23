Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Звездный аргентинец передумал подписывать новое соглашение с французской командой
Звездный аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси передумал продлевать контракт с командой.
Сообщается, что Месси не хочет подписывать новое соглашение с французским грандом.
Ранее была информация, что Лео настроен продолжить карьеру в «ПСЖ», однако победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре заставила Месси изменить свое мнение.
Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» действителен до конца текущего сезона.
Интересно, что ранее появилась информация об интересе саудовских клубов к именитому игроку. Некоторые команды даже предлагают Месси зарплату, которая будет больше чем у Криштиану Роналду. Криштиану, к слову, выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
В текущем сезоне за «ПСЖ» Месси забил 13 голов и отдал 14 голевых передач в 21 поединке.
🚨☎️DIRECTO @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023
Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.
Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.
La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5
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