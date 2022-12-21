Франция21 декабря 2022, 21:33 |
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Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Аргентинец отклонил предложения «Барселоны» и «Интера Майами»
21 декабря 2022, 21:33 |
1559
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Лионель Месси дал согласие на продление контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Парижский клуб очень много работал над получением принципиального согласия от игрока. Теперь вопрос только в сроке нового контракта. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
По информации Романо, у Месси были предложения от «Интера Майами» и «Барселоны», но он их отклонил. Ранее стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».
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