Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

Лионель Месси дал согласие на продление контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Парижский клуб очень много работал над получением принципиального согласия от игрока. Теперь вопрос только в сроке нового контракта. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

По информации Романо, у Месси были предложения от «Интера Майами» и «Барселоны», но он их отклонил. Ранее стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».