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22 января 2023, 21:28 |
2708
2

Дебют Роналду не подкрепился голом. Талиска принес победу Аль-Насру

Лидер национального чемпионата выиграл первый матч в 2023 году

22 января 2023, 21:28 |
2708
2
Дебют Роналду не подкрепился голом. Талиска принес победу Аль-Насру
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между ФК «Аль-Наср» и ФК «Аль-Иттифак». Игра завершилась минимально победой хозяев поля со счетом 1:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в старте «Аль-Насра» с капитанской повязкой. Он провел все 90 минут игры, однако голевыми действиями не отличился.

Единственный гол в матче был забит 28-летним бразильским полузащитником Андерсоном Талиской на 31-й минуте игры.

Сейчас «Аль-Наср» является лидером чемпионата Саудовской Аравии. В активе клуба из Эр-Рияда 33 очка после 14 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Хиляля» на одно очко меньше, но и на одну игру больше.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 14-й тру

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Талиска, 31

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу дебют Андерсон Талиска
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
А кто тренер?
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0
maxxxx5577
та шож таке, і тут не пруха, буде седіти на лавці ?
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0
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