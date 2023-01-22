Дебют Роналду не подкрепился голом. Талиска принес победу Аль-Насру

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между ФК «Аль-Наср» и ФК «Аль-Иттифак». Игра завершилась минимально победой хозяев поля со счетом 1:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в старте «Аль-Насра» с капитанской повязкой. Он провел все 90 минут игры, однако голевыми действиями не отличился.

Единственный гол в матче был забит 28-летним бразильским полузащитником Андерсоном Талиской на 31-й минуте игры.

Сейчас «Аль-Наср» является лидером чемпионата Саудовской Аравии. В активе клуба из Эр-Рияда 33 очка после 14 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Хиляля» на одно очко меньше, но и на одну игру больше.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 14-й тру

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Талиска, 31