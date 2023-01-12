По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии
Аргентинца хотят переманить из Европы на Ближний Восток
Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси будоражит руководство клуба «Аль-Хиляль». В Саудовской Аравии распространяется утверждение о том, что клуб из Эр-Рияда сделает 35-летнему аргентинцу предложение, от которого тот не сможет отказаться.
Сообщается, будто «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт с заработной платой не менее 300 млн долларов за год. Срок действия контракта станет прерогативой исключительно самого Лионеля.
Утверждается, что «Аль-Хиляль» обратился к теме приглашения Лионеля Месси после того, как португалец Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» – принципиального оппонента «Аль-Хиляля». Соперничество этих клубов является местным Эль-Класико и называется Эр-Риядским дерби.
В «Аль-Хиляле» есть желание видеть Месси в команде уже на клубном чемпионате мира, который состоится с 1 по 11 февраля этого года.
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Нічим іншим в житті їм пишатися не доводиться. Ну бо самі вони ні руками, ні головою нічого якісного та потужного робити не вміють. Хтось знає щось зроблене в Саудівській Аравії?
Мерседес чи Феррарі вони зробити не можуть.
Створити умови у власні державі, щоб нові Мессі та Роналдо виросли в Саудівській Аравії теж не можуть.
Зняти цікаве кіно чи зробити класну музику рівня Сінатри чи Владіміра Косми - теж не можуть.
Пишатися їм в житті нічим - вони можуть як маленькі діти купити собі якусь іграшку і бавитися нею 2-3 роки.