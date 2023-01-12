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Франция
12 января 2023, 12:46 | Обновлено 12 января 2023, 13:05
1336
2

По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии

Аргентинца хотят переманить из Европы на Ближний Восток

12 января 2023, 12:46 | Обновлено 12 января 2023, 13:05
1336
2
По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси будоражит руководство клуба «Аль-Хиляль». В Саудовской Аравии распространяется утверждение о том, что клуб из Эр-Рияда сделает 35-летнему аргентинцу предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Сообщается, будто «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт с заработной платой не менее 300 млн долларов за год. Срок действия контракта станет прерогативой исключительно самого Лионеля.

Утверждается, что «Аль-Хиляль» обратился к теме приглашения Лионеля Месси после того, как португалец Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» – принципиального оппонента «Аль-Хиляля». Соперничество этих клубов является местным Эль-Класико и называется Эр-Риядским дерби.

В «Аль-Хиляле» есть желание видеть Месси в команде уже на клубном чемпионате мира, который состоится с 1 по 11 февраля этого года.

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Лионель Месси Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Саудівські шейхи можуть похвалитися лише тим, що можуть викинути 100-200 млн доларів в рік на якихось пенсіонерів.
Нічим іншим в житті їм пишатися не доводиться. Ну бо самі вони ні руками, ні головою нічого якісного та потужного робити не вміють. Хтось знає щось зроблене в Саудівській Аравії?
Мерседес чи Феррарі вони зробити не можуть.
Створити умови у власні державі, щоб нові Мессі та Роналдо виросли в Саудівській Аравії теж не можуть.
Зняти цікаве кіно чи зробити класну музику рівня Сінатри чи Владіміра Косми - теж не можуть. 
Пишатися їм в житті нічим - вони можуть як маленькі діти купити собі якусь іграшку і бавитися нею 2-3 роки. 
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