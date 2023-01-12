По пути Роналду. На Месси появился претендент в Саудовской Аравии

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси будоражит руководство клуба «Аль-Хиляль». В Саудовской Аравии распространяется утверждение о том, что клуб из Эр-Рияда сделает 35-летнему аргентинцу предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Сообщается, будто «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт с заработной платой не менее 300 млн долларов за год. Срок действия контракта станет прерогативой исключительно самого Лионеля.

Утверждается, что «Аль-Хиляль» обратился к теме приглашения Лионеля Месси после того, как португалец Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» – принципиального оппонента «Аль-Хиляля». Соперничество этих клубов является местным Эль-Класико и называется Эр-Риядским дерби.

В «Аль-Хиляле» есть желание видеть Месси в команде уже на клубном чемпионате мира, который состоится с 1 по 11 февраля этого года.