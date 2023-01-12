Франция12 января 2023, 04:44 | Обновлено 12 января 2023, 04:49
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ФОТО. Месси вместе с другими игроками ПСЖ почтил память Пеле
Футболисты парижского клуба надели футболки с портретом Короля футбола перед матчем
12 января 2023, 04:44 | Обновлено 12 января 2023, 04:49
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В сред, 11 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Анже». Игра завершилась со счетом 2:0 в ползу парижан.
Перед стартом поединка игроки «ПСЖ» вышли на разминку в футболках с изображением легендарного бразильца Пеле. Таким образом они почтили память Короля футбола.
29 декабря 2022 года Пеле ушел из жизни. Ему было 82 года. Отметим, что 2 января 2023 года состоялись его похороны.
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