ФОТО. Месси вместе с другими игроками ПСЖ почтил память Пеле

В сред, 11 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Анже». Игра завершилась со счетом 2:0 в ползу парижан.

Перед стартом поединка игроки «ПСЖ» вышли на разминку в футболках с изображением легендарного бразильца Пеле. Таким образом они почтили память Короля футбола.

29 декабря 2022 года Пеле ушел из жизни. Ему было 82 года. Отметим, что 2 января 2023 года состоялись его похороны.