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Чемпионат Франции
ПСЖ
11.01.2023, FT 2 : 0
Анже
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Франция
12 января 2023, 01:05 | Обновлено 12 января 2023, 01:32
242
0

ВИДЕО. 18-й тур во Франции. Гол Лионеля Месси помог ПСЖ обыграть Анже

11 января состоялись все 10 матчей 18-го тура чемпионата Франции

12 января 2023, 01:05 | Обновлено 12 января 2023, 01:32
242
0
ВИДЕО. 18-й тур во Франции. Гол Лионеля Месси помог ПСЖ обыграть Анже
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января состоялись все 10 матчей 18-го тура чемпионата Франции.

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси помог «ПСЖ» обыграть «Анже» (2:0). Парижский клуб набрал 47 очков и упрочил лидерство в Лиге 1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за «Марсель», выйдя на замену во втором тайме матча против «Труа» (2:0).

Лига 1. 18-й тур

  • Аяччо – Реймс – 0:1
  • Брест – Лилль – 0:0
  • Клермон – Ренн – 2:1
  • Нант – Лион – 0:0
  • Осер – Тулуза – 0:5
  • Лорьян – Монако – 2:2
  • Ницца – Монпелье – 6:1
  • ПСЖ – Анже – 2:0
  • Страсбург – Ланс – 2:2
  • Труа – Марсель – 0:2

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

ПСЖ – Анже – 2:0

ГОЛ! 1:0. Экитике, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Месси, 72 мин

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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