ВИДЕО. 18-й тур во Франции. Гол Лионеля Месси помог ПСЖ обыграть Анже

11 января состоялись все 10 матчей 18-го тура чемпионата Франции.

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси помог «ПСЖ» обыграть «Анже» (2:0). Парижский клуб набрал 47 очков и упрочил лидерство в Лиге 1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за «Марсель», выйдя на замену во втором тайме матча против «Труа» (2:0).

Лига 1. 18-й тур

Аяччо – Реймс – 0:1

– 0:1 Брест – Лилль – 0:0

Клермон – Ренн – 2:1

– Ренн – 2:1 Нант – Лион – 0:0

Осер – Тулуза – 0:5

– 0:5 Лорьян – Монако – 2:2

Ницца – Монпелье – 6:1

– Монпелье – 6:1 ПСЖ – Анже – 2:0

– Анже – 2:0 Страсбург – Ланс – 2:2

Труа – Марсель – 0:2

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

ПСЖ – Анже – 2:0

ГОЛ! 1:0. Экитике, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Месси, 72 мин