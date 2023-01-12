Франция12 января 2023, 01:05 | Обновлено 12 января 2023, 01:32
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ВИДЕО. 18-й тур во Франции. Гол Лионеля Месси помог ПСЖ обыграть Анже
11 января состоялись все 10 матчей 18-го тура чемпионата Франции
12 января 2023, 01:05 | Обновлено 12 января 2023, 01:32
242
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11 января состоялись все 10 матчей 18-го тура чемпионата Франции.
Гол аргентинского форварда Лионеля Месси помог «ПСЖ» обыграть «Анже» (2:0). Парижский клуб набрал 47 очков и упрочил лидерство в Лиге 1.
Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за «Марсель», выйдя на замену во втором тайме матча против «Труа» (2:0).
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Лига 1. 18-й тур
- Аяччо – Реймс – 0:1
- Брест – Лилль – 0:0
- Клермон – Ренн – 2:1
- Нант – Лион – 0:0
- Осер – Тулуза – 0:5
- Лорьян – Монако – 2:2
- Ницца – Монпелье – 6:1
- ПСЖ – Анже – 2:0
- Страсбург – Ланс – 2:2
- Труа – Марсель – 0:2
Турнирная таблица
Видеообзоры матчей
ПСЖ – Анже – 2:0
ГОЛ! 1:0. Экитике, 5 мин
ГОЛ! 2:0. Месси, 72 мин
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (ПСЖ).
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