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Чемпионат Франции
Труа
11.01.2023, FT 0 : 2
Марсель
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Франция
11 января 2023, 23:59 | Обновлено 12 января 2023, 00:09
1471
0

Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем

Украинский хавбек вышел на замену во втором тайме матча против «Труа»

11 января 2023, 23:59 | Обновлено 12 января 2023, 00:09
1471
0
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский одержал первую победу за французский «Марсель» в своем дебютном матче.

В поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Труа» со счетом 2:0.

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе.

Спустя полминуты пребывания на поле Малиновский заработал желтую карточку за фол в центре поля.

«Марсель» одержал 5-ю победу подряд, набрал 39 очков и занимает 3-е место в чемпионате Франции.

Лига 1. 18-й тур, 11 января

Труа – Марсель – 0:2

Голы: Мбемба, 9, Верету, 46.

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Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу дебют Труа Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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