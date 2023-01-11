Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Украинский хавбек вышел на замену во втором тайме матча против «Труа»
Украинский хавбек Руслан Малиновский одержал первую победу за французский «Марсель» в своем дебютном матче.
В поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Труа» со счетом 2:0.
Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе.
Спустя полминуты пребывания на поле Малиновский заработал желтую карточку за фол в центре поля.
«Марсель» одержал 5-ю победу подряд, набрал 39 очков и занимает 3-е место в чемпионате Франции.
Лига 1. 18-й тур, 11 января
Труа – Марсель – 0:2
Голы: Мбемба, 9, Верету, 46.
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