Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Труа – Марсель – 0:2. Победный дебют Малиновского. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Труа
11.01.2023, FT 0 : 2
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 января 2023, 02:19 | Обновлено 12 января 2023, 02:32
170
0

Труа – Марсель – 0:2. Победный дебют Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура чемпионата Франции

12 января 2023, 02:19 | Обновлено 12 января 2023, 02:32
170
0
Труа – Марсель – 0:2. Победный дебют Малиновского. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский одержал первую победу за французский «Марсель» в своем дебютном матче.

В поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Труа» со счетом 2:0.

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе. Спустя полминуты пребывания на поле Малиновский заработал желтую карточку за фол в центре поля.

«Марсель» одержал 5-ю победу подряд, набрал 39 очков и занимает 3-е место в чемпионате Франции.

Лига 1. 18-й тур, 11 января

Труа – Марсель – 0:2

Голы: Мбемба, 9, Верету, 46.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбемба, 9 мин.

ГОЛ! 0:2. Верету, 46 мин.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
По теме:
ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
Саутгемптон – Ман Сити – 2:0. Нет Холанда – нет голов. Видеобзор матча
Реал – Валенсия – 1:1 (пен 4:3). Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу дебют Труа Руслан Малиновский видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Футбол | 11 января 2023, 19:32 0
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси

Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке

Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
Футбол | 12 января 2023, 02:51 0
Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Француз забил в пятом поединке подряд на этих соревнованиях

Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Война | 11.01.2023, 21:34
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
Бокс | 11.01.2023, 15:47
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
Футбол | 11.01.2023, 05:25
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 3
Бокс
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 2
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
10.01.2023, 21:21 23
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности