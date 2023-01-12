Украинский хавбек Руслан Малиновский одержал первую победу за французский «Марсель» в своем дебютном матче.

В поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Труа» со счетом 2:0.

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе. Спустя полминуты пребывания на поле Малиновский заработал желтую карточку за фол в центре поля.

«Марсель» одержал 5-ю победу подряд, набрал 39 очков и занимает 3-е место в чемпионате Франции.

Лига 1. 18-й тур, 11 января

Труа – Марсель – 0:2

Голы: Мбемба, 9, Верету, 46.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбемба, 9 мин.

ГОЛ! 0:2. Верету, 46 мин.