Труа – Марсель – 0:2. Победный дебют Малиновского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 18-го тура чемпионата Франции
Украинский хавбек Руслан Малиновский одержал первую победу за французский «Марсель» в своем дебютном матче.
В поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Труа» со счетом 2:0.
Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе. Спустя полминуты пребывания на поле Малиновский заработал желтую карточку за фол в центре поля.
«Марсель» одержал 5-ю победу подряд, набрал 39 очков и занимает 3-е место в чемпионате Франции.
Лига 1. 18-й тур, 11 января
Труа – Марсель – 0:2
Голы: Мбемба, 9, Верету, 46.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Мбемба, 9 мин.
ГОЛ! 0:2. Верету, 46 мин.
События матча
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