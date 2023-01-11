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11.01.2023 22:00 - : -
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Франция
11 января 2023, 00:57 |
44
0

Труа – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Дебют Руслана Малиновского возможен, но маловероятен

11 января 2023, 00:57 |
44
0
Труа – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
twitter.com/OM_Officiel

В среду, 11 января, в Труа на стадионе «Стад де л’Об» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Труа» и «Марсель». Стартовый свисток арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Труа


История такого скромного французского клуба как «Труа» известна далеко не каждому украинскому любителю футбола по достаточно простой причине – представители региона Шампань были основаны всего 37 лет назад, а история их спортивных достижений не пестрит добытыми трофеями. Максимум, чего добивались «сине-белые» – победа в Лиге 2 перед очередным возвращением в «элитный» дивизион, и последний подобный лифт имел место быть сезоном ранее. Однако не так давно в истории этого клуба случился действительно эпохальный поворот. Владельцы английского «Манчестер Сити» стремятся создать ведущую сеть футбольных клубов мирового масштаба, и «Труа» с 3 сентября 2020 года является частью этого многообещающего проекта.

Очевидно, что финансовые возможности сателлитов при этом сильно недотягивают до уровня чемпионов АПЛ, но это не мешает французскому коллективу постоянно получать кадровое подкрепление в виде молодых перспективных исполнителей. Уже сейчас под руководством австралийского специалиста Патрика Киснорбо выступают полузащитник Анте Палаверса и нападающий Марлос Морено, и эти двое составляют только часть от «арендованного десанта». До недавних пор украинский форвард Николай Кухаревич также был частью этого коллектива, однако с карьерой во Франции у юноши, пока что, не складывается. Клуб, которому принадлежит его контракт, тем временем застрял в середине таблицы, что, впрочем, является достаточным результатом, исходя из целей присутствия «Труа» в Лиге 1.

Марсель


Название «Марселя» является куда более знакомым для наших любителей футбола, так как и исторические достижения этого коллектива были достаточно громкими, включая победу в Лиге чемпионов УЕФА-1992/93. Да и с украинскими клубами представители региона Прованс пересекались в свое время в еврокубковых турнирах. Перед началом текущего сезона, на фоне нескольких лет нестабильности, заговорили о построении нового проекта, возглавить который доверили небезызвестному хорватскому специалисту Игору Тудору. По сути, даже громких обещаний руководства клуба составить конкуренцию ПСЖ было достаточно для того, чтобы, по крайней мере, иногда следить за результатами выступлений команды.

Однако в последние дни все только и говорят об украинском полузащитнике Руслане Малиновском, который решил сменить серые будни в Ломбардии на роскошь Лазурных берегов. Новичок «Марселя» уже успел познакомиться со своими новыми партнерами по команде и даже принял участие в тренировочном процессе. Впрочем, на данном этапе говорить о его месте в стартовом составе на предстоящую игру, все-таки, немного рановато.

«Провансальцам» таким образом придется решать свои турнирные задачи собственными силами, и в данном контексте у них достаточно остро стоит вопрос борьбы за вторую строчку против «Ланса». Безумный «красно-желтый» коллектив сейчас не может остановить даже ПСЖ, поэтому отрыв от команды Тудора в четыре очка не выглядит чепухой. «Марсель» выиграл последние четыре матча, в том числе – ответственное дерби против «Лиона» (1:0) и встречу против «Монако» (3:2), поэтому готов и дальше преследовать фаворитов чемпионской гонки.

Ориентировочные составы


«Труа»: Ли – Конте, Палмер-Браун, Салмье, Бальде – Шавалерен, Куаме – Одобер, Лопеш, Бруус – Рипар.

«Марсель»: Лопес – Балерди, Мбемба, Гуйе – Колашинац, Верету, Ронжье, Клосс – Пайет, Ундер – Санчес.

Не сыграют: Агум – Байи, Пайет, Руис, Тавареш, Харит.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре новый клуб Руслана Малиновского одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – «Марсель» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

11 января, среда

«Труа» – «Марсель»
Труа. «Стад де л’Об». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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