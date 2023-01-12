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Франция
12 января 2023, 13:35 | Обновлено 12 января 2023, 13:43
607
0

МАЛИНОВСКИЙ: Думаю, что это только начало, но рад первому успеху с Марселем

Украинец – о дебюте за «Марсель»

12 января 2023, 13:35 | Обновлено 12 января 2023, 13:43
607
0
МАЛИНОВСКИЙ: Думаю, что это только начало, но рад первому успеху с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский поделился эмоциями от первого матча за французский «Марсель». 29-летний уроженец Житомира, как известно, в среду, 11 января, впервые сыграл за провансальцев после перехода из «Аталанты» – он принял участие в матче против «Труа», в котором «Марсель» выиграл со счетом 2:0.

«Я счастлив, что провел свои первые игровые минуты за команду и испытал первый успех с «Марселем». Думаю, что это только начало, но мне еще нужно работать. Я разочарован желтой карточкой, потому что там не было фола (смеется). Впрочем, я пытался помочь команде: было 2:0 и мы должны были сохранить результат.

Могу сказать, что болельщики у «Марселя» исключительные. Мы чувствовали это на поле «Труа», где играли как дома, ведь почти весь стадион поддерживал нас. Я благодарю всех за поддержку. В следующей домашней игре будет очень жарко», – признался Малиновский.

«Марсель» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 3-е место с 39 очками после 18 игр. 14 февраля провансальцы примут на своем поле «Лорьян».

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Источник La Provence
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