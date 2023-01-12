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  4. Главный тренер Марселя: «Мы счастливы, что Малиновский с нами»
Франция
12 января 2023, 08:52 |
975
0

Главный тренер Марселя: «Мы счастливы, что Малиновский с нами»

Игор Тудор – о матче с «Труа»

12 января 2023, 08:52 |
975
0
Главный тренер Марселя: «Мы счастливы, что Малиновский с нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер футбольного клуба «Марсель» Игор Тудор поделился мыслями о матче чемпионата Франции с «Труа» (2:0) и оценил подписание Руслана Малиновского.

«Я доволен не только результатом, но и матчем, который мы провели. Мы показали себя серьезной командой, которая знала, что делать на поле. Ключ в том, чтобы хорошо играть каждый раз, показывать это в день матча, работать над улучшением, и мы увидим, как далеко мы сможем зайти.

Что я больше всего ценю в игроках, так это менталитет победителя, серьезность, внимание к деталям. Мысленно нам удается концентрироваться, чтобы не совершать ошибок, мы видели это сегодня вечером. Но дорога впереди у нас еще длинная.

Малиновский? Мы счастливы, что он с нами», – сказал Тудор.

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте, спустя полминуты пребывания на поле заработал желтую карточку.

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Источник L'Equipe
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