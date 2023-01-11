Франция11 января 2023, 23:30 | Обновлено 11 января 2023, 23:58
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Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку
Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте в матче против «Труа»
11 января 2023, 23:30 | Обновлено 11 января 2023, 23:58
1586
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Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за французский «Марсель»!
Дебют произошел во втором тайме матча 18-го тура французской Лиги 1 против «Труа».
Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 2:0 в пользу «Марселя»
Интересно, что спустя полминуты пребывания на поле Малиновский успел заработать желтую карточку за фол в центре поля.
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