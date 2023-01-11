Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку
Чемпионат Франции
Труа
11.01.2023, FT 0 : 2
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
11 января 2023, 23:30 | Обновлено 11 января 2023, 23:58
1586
1

Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте в матче против «Труа»

11 января 2023, 23:30 | Обновлено 11 января 2023, 23:58
1586
1
Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за французский «Марсель»!

Дебют произошел во втором тайме матча 18-го тура французской Лиги 1 против «Труа».

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 2:0 в пользу «Марселя»

Интересно, что спустя полминуты пребывания на поле Малиновский успел заработать желтую карточку за фол в центре поля.

По теме:
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
GOAT вернулся. Месси – в старте на матч ПСЖ с Анже
Малиновский начнет первый матч в Марселе со скамейки запасных
Руслан Малиновский Марсель Труа Лига 1 дебют чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Биатлон | 11 января 2023, 16:56 4
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках

Лучшим стал Денис Насыко

Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Бокс | 11 января 2023, 01:35 3
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту

Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Война | 11.01.2023, 21:34
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Источник: испанский форвард может вернуться в Динамо уже этой зимой
Футбол | 11.01.2023, 22:50
Источник: испанский форвард может вернуться в Динамо уже этой зимой
Источник: испанский форвард может вернуться в Динамо уже этой зимой
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Футбол | 11.01.2023, 12:41
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
С почином...удачи!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это будет не в футболке Аль-Насра. Когда Роналду дебютирует за новый клуб?
Это будет не в футболке Аль-Насра. Когда Роналду дебютирует за новый клуб?
10.01.2023, 07:34
Футбол
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
11.01.2023, 15:47 16
Бокс
Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО
Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО
10.01.2023, 07:15 8
Теннис
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
10.01.2023, 11:30 10
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 2
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности