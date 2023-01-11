Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за французский «Марсель»!

Дебют произошел во втором тайме матча 18-го тура французской Лиги 1 против «Труа».

Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 2:0 в пользу «Марселя»

Интересно, что спустя полминуты пребывания на поле Малиновский успел заработать желтую карточку за фол в центре поля.