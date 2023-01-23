ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга
Футболист сборной Украины перешел из бельгийского «Брюгге»
Украинский защитник Эдуард Соболь официально перешел из бельгийского «Брюгге» во французский «Страсбург».
Футболист сборной Украины будет выступать в новом для себя клубе под игровым номером 77.
Соболь подписал контракт на 3,5 года, до лета 2026 года. По неофициальным данным, «Страсбург» заплатил за трансфер левого бека 2 млн евро + 0.5 млн евро бонусами.
У украинца было мало игровой практики в Бельгии, и он принял предложение клуба Лиги 1.
В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.
Турнирная таблица Лиги 1
✍🏼 #MercatoRCSA | Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le FC Bruges ont trouvé un accord pour le transfert d’Eduard Sobol !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 23, 2023
🤝 Bienvenue, Eduard !
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