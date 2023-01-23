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Франция
23 января 2023, 23:59 | Обновлено 24 января 2023, 00:28
606
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга

Футболист сборной Украины перешел из бельгийского «Брюгге»

23 января 2023, 23:59 | Обновлено 24 января 2023, 00:28
606
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга
ФК Страсбург. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь официально перешел из бельгийского «Брюгге» во французский «Страсбург».

Футболист сборной Украины будет выступать в новом для себя клубе под игровым номером 77.

Соболь подписал контракт на 3,5 года, до лета 2026 года. По неофициальным данным, «Страсбург» заплатил за трансфер левого бека 2 млн евро + 0.5 млн евро бонусами.

У украинца было мало игровой практики в Бельгии, и он принял предложение клуба Лиги 1.

В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.

Турнирная таблица Лиги 1

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Брюгге трансферы Страсбург Эдуард Соболь трансферы Лиги 1
Источник Sport.ua
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