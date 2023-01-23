ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга

Украинский защитник Эдуард Соболь официально перешел из бельгийского «Брюгге» во французский «Страсбург».

Футболист сборной Украины будет выступать в новом для себя клубе под игровым номером 77.

Соболь подписал контракт на 3,5 года, до лета 2026 года. По неофициальным данным, «Страсбург» заплатил за трансфер левого бека 2 млн евро + 0.5 млн евро бонусами.

У украинца было мало игровой практики в Бельгии, и он принял предложение клуба Лиги 1.

В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.

Турнирная таблица Лиги 1