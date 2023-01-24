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Чемпионат Англии
Фулхэм
23.01.2023, FT 0 : 1
Тоттенхэм
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Англия
24 января 2023, 00:23 | Обновлено 24 января 2023, 00:48
52
0

Тоттенхэм выиграл у Фулхэма благодаря голу Гарри Кейна

«Шпоры» входят в топ-5 АПЛ, «Фулхэм» идет на 7-й позиции

24 января 2023, 00:23 | Обновлено 24 января 2023, 00:48
52
0
Тоттенхэм выиграл у Фулхэма благодаря голу Гарри Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий «шпор» Гарри Кейн в конце первого тайма

«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (36 очков), «Фулхэм» идет на 7-й позиции (31 пункт).

АПЛ. 21-й тур, 23 января

Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Гарри Кейн, 45+1

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Тоттенхэм Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Тоттенхэм Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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