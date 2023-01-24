Англия24 января 2023, 00:23 | Обновлено 24 января 2023, 00:48
52
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Тоттенхэм выиграл у Фулхэма благодаря голу Гарри Кейна
«Шпоры» входят в топ-5 АПЛ, «Фулхэм» идет на 7-й позиции
24 января 2023, 00:23 | Обновлено 24 января 2023, 00:48
52
0
В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол забил нападающий «шпор» Гарри Кейн в конце первого тайма
«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (36 очков), «Фулхэм» идет на 7-й позиции (31 пункт).
АПЛ. 21-й тур, 23 января
Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Гарри Кейн, 45+1
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