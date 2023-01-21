23 января на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Фулхэм

Команда по итогам прошлого сезона поднялся в АПЛ. Что было вполне ожидаемо от этого «футбольного лифта». Настоящим тестом для нынешнего тренера, Марку Силвы, изначально называли не триумф в Чемпионшипе, а то, что получится на более высоком уровне. И «дачники» смогли наконец-то не только оправдать, но и во многом превзойти ожидания даже оптимистов. За спиной 20 матчей, и выиграно почти половину, 9. С 31-м очком новичок Премьер-Лиги держится в зоне еврокубков. Зима началась с серии побед - с «Халлом» в кубке и во всех 4-х поединках декабря-января в Премьер-Лиге. В том числе оформили 2-1 с «Челси». Только «Ньюкасл», входящий в группу лидеров розыгрыша, сумел обыграть «коттеджеров», и то Исак забил единственный мяч в самой концовке, на 89-й минуте.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне смог наконец-то добиться успеха, вернувшись в топ-4. Безусловно, это было заслугой Антонио Конте, что согласился занять пост наставника в разгар неудачно складывающегося розыгрыша 2021/2022. Хотя сам максималист из Италии публично говорил, что успех был чуть ли не случайным, и давил на руководство, с успехом добиваясь усиления состава. Но в целом даже нынешние «шпоры» держатся примерно на том же уровне. Они с трудом вышли в плей-офф Лиги чемпионов из не самой сложной группы. А в АПЛ максимумом кажется отстаивание взятой в прошлом цикле позиции. Неудач хватало, в том числе и зимой. «Хотспурс» еле вырвали ничью с «Брентфордом», но и с «Астон Виллой», и с «Арсеналом» проиграли по делу и «сухо», по 0-2. Ну, а на неделе, выиграв 1-й тайм у «Манчестер Сити» в 2 мяча, потом пропустили 4 в ответ.

Статистика личных встреч

«Фулхэм» не может выиграть 10 лет, с 2013-го года. Более того, за 8 сыгранных матчей он взял только 1 ничью, проиграв остальные поединки «Тоттенхэму».

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают «Тоттенхэм» как фаворита в паре. Но он нестабилен, а «Фулхэм» может удивить. Ставим на «тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,69 по Parimatch.