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Чемпионат Англии
Фулхэм
23.01.2023, FT 0 : 1
Тоттенхэм
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Англия
24 января 2023, 05:59 | Обновлено 24 января 2023, 06:07
407
0

Фулхем – Тоттенхем – 0:1. Шедевр от Гарри Кейна. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги

24 января 2023, 05:59 | Обновлено 24 января 2023, 06:07
407
0
Фулхем – Тоттенхем – 0:1. Шедевр от Гарри Кейна. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий «шпор» Гарри Кейн в конце первого тайма.

«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (36 очков), «Фулхэм» идет на 7-й позиции (31 пункт).

АПЛ. 21-й тур, 23 января

Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Гарри Кейн, 45+1

Видеообзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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