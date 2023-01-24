Англия24 января 2023, 05:59 | Обновлено 24 января 2023, 06:07
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Фулхем – Тоттенхем – 0:1. Шедевр от Гарри Кейна. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги
24 января 2023, 05:59 | Обновлено 24 января 2023, 06:07
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В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол забил нападающий «шпор» Гарри Кейн в конце первого тайма.
«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (36 очков), «Фулхэм» идет на 7-й позиции (31 пункт).
АПЛ. 21-й тур, 23 января
Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Гарри Кейн, 45+1
Видеообзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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