Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забивал на 33 стадионах. Кейн повторил рекорд по голам за Тоттенхэм
Англия
24 января 2023, 05:42 | Обновлено 24 января 2023, 05:56
149
0

Он забивал на 33 стадионах. Кейн повторил рекорд по голам за Тоттенхэм

Форвард сравнялся с рекордом Джимми Гривза, который также забил 266 мячей

24 января 2023, 05:42 | Обновлено 24 января 2023, 05:56
149
0
Он забивал на 33 стадионах. Кейн повторил рекорд по голам за Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол и принес победу своей команде в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

29-летний англичанин забил 266-й мяч в составе «шпор». Он повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за «Тоттенхэм» с 1961 по 1970 год. Они делят 1–2 места в списке лучших бомбардиров клуба в истории.

28 января «Тоттенхэм» встретится с «Престоном» в 1/16 финала Кубка Англии, и Кейн может побить рекорд Гривза.

Кроме того, «Крэйвен Коттедж» стал для Кейна 33-м стадионом, на котором он забивал в АПЛ. Это 4-й показатель в истории турнира.

Рекорд принадлежит Энди Коулу (37 стадионов), далее идут Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни (по 34 стадиона).

По теме:
Фулхем – Тоттенхем – 0:1. Шедевр от Гарри Кейна. Видео гола и обзор матча
Тоттенхэм выиграл у Фулхэма благодаря голу Гарри Кейна
Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Кейн Фулхэм - Тоттенхэм рекорд бомбардиры лучший бомбардир Джимми Гривз
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
Футбол | 23 января 2023, 08:34 1
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»

Защитник «Арсенала» – о победе над «Манчестер Юнайтед»

Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона
Футбол | 24 января 2023, 00:41 0
Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона
Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона

Килиан вывел парижан на поле с капитанской повязкой в первый раз

Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
Футбол | 23.01.2023, 12:11
Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Бокс | 23.01.2023, 20:34
ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Футбол | 23.01.2023, 18:06
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
23.01.2023, 11:57 5
Футбол
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
23.01.2023, 21:31 8
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
23.01.2023, 05:25
Биатлон
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
22.01.2023, 13:15 13
Война
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
22.01.2023, 06:45
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
22.01.2023, 19:11 1
Футбол
Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде
Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде
22.01.2023, 01:30 1
Бокс
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
22.01.2023, 09:25 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности