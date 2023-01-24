Он забивал на 33 стадионах. Кейн повторил рекорд по голам за Тоттенхэм

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол и принес победу своей команде в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

29-летний англичанин забил 266-й мяч в составе «шпор». Он повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за «Тоттенхэм» с 1961 по 1970 год. Они делят 1–2 места в списке лучших бомбардиров клуба в истории.

28 января «Тоттенхэм» встретится с «Престоном» в 1/16 финала Кубка Англии, и Кейн может побить рекорд Гривза.

Кроме того, «Крэйвен Коттедж» стал для Кейна 33-м стадионом, на котором он забивал в АПЛ. Это 4-й показатель в истории турнира.

Рекорд принадлежит Энди Коулу (37 стадионов), далее идут Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни (по 34 стадиона).