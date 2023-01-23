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Чемпионат Англии
Фулхэм
перерыв 0 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 января 2023, 22:00 |
603
4

Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 21-го тура АПЛ

23 января 2023, 22:00 |
603
4
Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 23 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом».

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Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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смотреть онлайн Фулхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
Силва хороший тренер.
из Эвертона его по глупости уволили на фоне хороших результатов
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0
donnerwetter
Шикарная форма у гостей - с жёлтыми гетрами.   Только по нашим  пешеходным переходам сейчас ходить.
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0
Remark
Наверно 0-3 итог будет.
20 минута матча, счот два нол. Алые нол там, второй нол там.
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0
Remark
Тут Тотт ИТБ 1 в лайве.
Чёт мне кажется будет гол в первом.
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0
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