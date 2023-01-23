В понедельник, 23 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом».

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Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.