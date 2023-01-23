Англия23 января 2023, 22:00 |
603
4
Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 21-го тура АПЛ
23 января 2023, 22:00 |
603
4
В понедельник, 23 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Tonight's starting XI 🔢 pic.twitter.com/jtVjgTCwkp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 23, 2023
Tonight's Fulham. 🤍#FULTOT pic.twitter.com/vxQz0DcxQw— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 23, 2023
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2023, 13:05 7
Украинский защитник стал лучшим
Футбол | 23 января 2023, 17:15 0
Наставник «Барселоны» дал новый комментарий по делу своего экс-партнера по команде
Футбол | 23.01.2023, 08:34
Футбол | 23.01.2023, 18:59
Футбол | 23.01.2023, 11:57
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2023, 21:05 4
21.01.2023, 17:05 1
23.01.2023, 05:25
21.01.2023, 16:30 45
22.01.2023, 01:27 4
MMA
23.01.2023, 12:45
22.01.2023, 20:25 26
из Эвертона его по глупости уволили на фоне хороших результатов
20 минута матча, счот два нол. Алые нол там, второй нол там.
Чёт мне кажется будет гол в первом.