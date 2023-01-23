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Australian Open
23 января 2023, 10:35 | Обновлено 23 января 2023, 10:38
955
1

Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open

Марта одержала еще одну победу с Еленой-Габриэлой Русе

23 января 2023, 10:35 | Обновлено 23 января 2023, 10:38
955
1
Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла чешский тандем М​ириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова.

Australian Open. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – М​ириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова – 6:3, 6:4

Марта впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда на австралийском мейджоре. Ранее на такой стадии турниров Grand Slam в паре она играла только на Ролан Гаррос.

В 1/4 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Сторм Хантер / Элизе Мертенс – Виктория Голубич / Моника Никулеску.

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Марта Костюк Маркета Вондроушова Елена-Габриэла Русе Australian Open 2023 Мириам Колодзиёва
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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sv_2000
Смотрел с 1:3 второго сета. Возможно это был кураж, но девочки показали впечатляющий теннис. Поочередно солировали, доминировали в длинных розыгрышах.... В общем, неслабый теннис показали. Девочки поочередно солировали, выделить кого-то сложно. Но ключевой предпоследний в матче розыгрыш зарешала Марта. И еще запомнился один очень важный длинный и зрелищный розыгрыш, где Марта летала по корту, тянула нетянуемое и вытянула
Единственное замечание. Как-то я даже и не припомню хоть один резкий и плоский удар от Марты... Все бьет с подкрутками, полусвечками и т.д.... ХЗ... Может тактика. В отличие от нее Рузе лупасила кроссы, как гаубица 777))
Ну, возможно тактика. Вряд ли Марта совсем разучилась бить плоско и мощно.
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