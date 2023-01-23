Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open
Марта одержала еще одну победу с Еленой-Габриэлой Русе
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла чешский тандем Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова.
Australian Open. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова – 6:3, 6:4
Марта впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда на австралийском мейджоре. Ранее на такой стадии турниров Grand Slam в паре она играла только на Ролан Гаррос.
В 1/4 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Сторм Хантер / Элизе Мертенс – Виктория Голубич / Моника Никулеску.
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Единственное замечание. Как-то я даже и не припомню хоть один резкий и плоский удар от Марты... Все бьет с подкрутками, полусвечками и т.д.... ХЗ... Может тактика. В отличие от нее Рузе лупасила кроссы, как гаубица 777))
Ну, возможно тактика. Вряд ли Марта совсем разучилась бить плоско и мощно.