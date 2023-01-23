Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла чешский тандем М​ириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова.

Australian Open. Третий круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – М​ириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова – 6:3, 6:4

Марта впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда на австралийском мейджоре. Ранее на такой стадии турниров Grand Slam в паре она играла только на Ролан Гаррос.

В 1/4 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Сторм Хантер / Элизе Мертенс – Виктория Голубич / Моника Никулеску.