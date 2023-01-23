ОФИЦИАЛЬНО. Куман возглавил сборную Нидерландов
59-летний специалист вернулся на прежнее место работы
Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман назначен новым главным тренером сборной Нидерландов.
Контракт Кумана будет действовать до окончания следующего мирового первенства 2026 года.
До этого команду тренировал Луи ван Гал, на ЧМ-2022 команда под его руководством дошла до четвертьфинала.
59-летний Куман выступал за сборную Нидерландов в качестве игрока в течение 11 лет и стал в её составе чемпионом Европы. Он уже работал наставником национальной команды с 2018 по 2020 годы.
Под руководством Кумана команда в 20 матчах одержала 11 побед при 5 ничьих и 4 поражениях, вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020, где дошла до 1/8 финала плей-офф, а также стала финалистом Лиги наций.
Нидерланды в отборе на Евро-2024 сыграют в группе с Францией, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.
Signed! ✍️— OnsOranje (@OnsOranje) January 23, 2023
Welcome back, @RonaldKoeman! 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/yJEiyD2yTN
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