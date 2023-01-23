ОФИЦИАЛЬНО. Куман возглавил сборную Нидерландов

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман назначен новым главным тренером сборной Нидерландов.

Контракт Кумана будет действовать до окончания следующего мирового первенства 2026 года.

До этого команду тренировал Луи ван Гал, на ЧМ-2022 команда под его руководством дошла до четвертьфинала.

59-летний Куман выступал за сборную Нидерландов в качестве игрока в течение 11 лет и стал в её составе чемпионом Европы. Он уже работал наставником национальной команды с 2018 по 2020 годы.

Под руководством Кумана команда в 20 матчах одержала 11 побед при 5 ничьих и 4 поражениях, вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020, где дошла до 1/8 финала плей-офф, а также стала финалистом Лиги наций.

Нидерланды в отборе на Евро-2024 сыграют в группе с Францией, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.