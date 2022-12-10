ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал покинет пост главного тренера сборной Нидерландов
Специалист анонсировал свой уход
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что уйдет со своего поста после ЧМ-2022:
«Я не буду продолжать занимать должность главного тренера команды. Это был определенный период времени, игра с Аргентиной – моя последняя.
Это мой третий срок работы в сборной, мы не проиграли ни одного матча. Не знаю, в скольких победили. Вы можете зайти в Google и ввести: «Сборная Нидерландов – Луи ван Гал», – сказал 71-летний тренер на пресс-конференции.
Ван Гал работал с командой с августа 2021 года. До матча с Аргентиной нидерландцы имели 14 побед и 5 ничьих.
Отметим, что в пятницу, 9 декабря, Нидерланды покинули Мундиаль после поражения Аргентине в серии пенальти.
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