Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо

Сага с переходом Виктора Цыганкова завершилась. «Динамо» нужно учиться жить дальше без одного из своих лучших футболистов. Рассказываем о тех игроках, которые могут заменить бывшего лидера команды.

Внутренние резервы

Не нужно считать, что после ухода Виктора Цыганова в «Жирону», выложившую за 25-летнего хавбека 5 миллионов евро, «Динамо» придет конец. Квалификацию в ЛЧ в 2020 году прошли без Виктора. Играли без него достаточно матчей во всех турнирах. Никакого провала не было.

В «Динамо» давно понимали, что Цыганков может уйти. Очевидно, что подписание Кахима Перриса было как раз возможной заменой Цыганкову. Даже в прессу просочилось, что ямаец больше любит играть на правом фланге, а не на левом. Рабочей ногой Кахима, как и Цыганкова, является левая.

Мирча Луческу много говорил, что клуб должен думать о замене своим лидерам. Они уйдут, а на их место придут новые игроки. Когда ушел Виталий Миколенко, то свой шанс получил Константин Вивчаренко, вернули из аренды Владислава Дубинчака. Потеря Миколенко получилась совсем незаметной. Так и сейчас, на эту позицию есть Перрис, полгода учивший требования Луческу. Должен закрепить все на практике во время сборов.

Не забываем также об Александре Караваеве. Он много играл на позиции правого вингера. Потом уже при необходимости стал защитником. На правом фланге защиты у Луческу есть выбор. На левом фланге тоже нужды в защитнике нет. Поэтому Мирча спокойно может использовать Сашу в полузащите. Конечно, Караваев – это не железный игрок старта. Но глубину и ротацию он может давать.

В «Днепре», а также юношеской и молодежной команде Богдан Леднев играл на правом фланге полузащиты. Он на этой позиции не раскрылся и был переведен Юрием Вернидубом в середину поля. Навыки игры на этой позиции у Богдана есть. Луческу выпускал его на фланге в некоторых матчах Лиги чемпионов.

ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Не ясна ситуация с Назаром Волошиным. Ему бы точно не мешало еще поработать с Юрием Вернидубом. Он только начал себя проявлять к концу осени. Похоже, что решение прервать аренду на сезон было связано с ситуацией с Цыганковым. Проблема в том, что Назар правоногий. Луческу играет с инвертированным вингером, когда футболист выходит на противоположный фланг от своей рабочей ноги. Современный футбол нуждается в умении играть на обоих флангах. Но позиция левого полузащитника тоже нуждается в усилении. Потому что у Владислава Кабаева ничего не вышло осенью, а Самба Диалло не пользуется доверием со стороны тренера.

Не нужно выходить на трансферный рынок

Подписывать футболиста на место Цыганкова нет смысла. Команда достаточно укомплектована количественно и качественно. Играть нужно только на внутреннем уровне.

Хороший иностранец будет стоить более 5 миллионов евро, полученных за Цыганкова. Но вряд ли он согласится ехать в страну, где идет война. Тратить деньги большого смысла нет.

Я бы посмотрел в сторону «Днепра», где после прихода харьковских не все хорошо у Александра Назаренко. Это очень скоростной игрок. Он себя начал проявлять при Йовичевиче, но потом не пошло. К нему нужен подход. Может быть, Луческу сможет его раскрыть. Вряд ли «Днепр-1» за него будет крепко держаться.

СК Днепр-1. Александр Назаренко

Андрей Ярмоленко все ближе к «Динамо». Об этом уже откровенно говорит его супруга Инна. Возвращение Ярмолы в Украину становится почти очевидным уже летом. Если он действительно возвращается, то сейчас нет смысла брать еще одного игрока на эту позицию. Тем более, платить за это деньги.

Не забываем о «новом Цыганкове» Кирилле Пашко, как назвал харьковчанина Игорь Суркис. К этому футболисту был активный интерес в Европе, но клубу удалось его сохранить.

Кириллу только 16 лет. Он тоже рыжий. Год-два еще минимум нужно для самоутверждения. Сейчас он уже по полной играет в чемпионате среди 19-летних за «Зарю». Приобретает нужный опыт. Если сравнивать его с Цыганковым в таком возрасте, то у Пашко есть одно преимущество - он физически сильнее и имеет лучшую антропометрию.

Поэтому усиление позиции левого полузащитника не выглядит для «Динамо» логичным. Доиграть сезон можно своими силами. Летом есть шанс на возвращение Ярмоленко. Андрей способен отыграть еще несколько сезонов, пока не будет готов играть Пашко.

Сергей ТИЩЕНКО