ЗИНЧЕНКО: «Это ощущение победы на последней минуте нельзя описать»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу в матче 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Вы знаете, я люблю побеждать. Это ощущение победы на последней минуте, последней секунде. Это то, что нельзя описать.

Сегодня было невероятно. Хочу посмотреть на это снова перед сном, потому что это были волшебные моменты».

🗣️| Zinchenko: “I love this winning, you know? The winning feeling in the last minute, the last second. It’s something you cannot describe. Today was unbelievable. I need to watch it again before I go to bed because these are the magic moments.” [BBC] #afc