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20 января 2023, 06:55 | Обновлено 20 января 2023, 07:09
247
0

Роналду против Месси, камбэки Реала и Ман Сити, первая тренировка Цыганкова

Главные новости за 19 января на Sport.ua

20 января 2023, 06:55 | Обновлено 20 января 2023, 07:09
247
0
Роналду против Месси, камбэки Реала и Ман Сити, первая тренировка Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 января.

1A. Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» устроили настоящее шоу

1B. ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Выставочная игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан

1C. Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча 19 января в Саудовской Аравии

2. Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенхэма
Действующие чемпионы АПЛ горели после первого тайма в два мяча

3A. Отыграли два мяча. Реал совершил камбэк и победил Вильярреал в Кубке
Победный гол для «Реала» на 86-й минуте забил Дани Себальос

3B. Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании
Также голами в ворота «Сеуты» отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье

4. Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом
«Горняки» вновь хотят усилить состав бразильским талантом

5. Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20-е место
Стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

6A. Грущак выиграл серебро Универсиады-2023 в гонке преследования
Украинский биатлонист стартовал с 7-й позиции

6B. Япония с канадским тренером победила Украину в хоккей третий раз за год
После поражения украинцы потеряли шансы выйти в полуфинал Универсиады-2023

7. Почти 6 часов! Маррей с железным суставом в 35 лет совершил камбек на АО
Сэр Энди в пятисетовом матче выиграл у Танаси Коккинакиса

8A. Последний шанс для новозеландца. Паркер возвращается боем с Мэсси
На кону все или ничего

8B. Юбенк должен был провести исторический бой, а встретится со Смитом
Лиам – хороший оппонент перед боем с Геннадием Головкиным

9A. ФОТО. Цыганков провел первую тренировку в Жироне
Футбольный клуб опубликовал кадры на своей странице в Twitter

9B. Футболист другого уровня. Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
В клубе пытались оформить трансфер еще летом

10A. Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Рассказываем о клубе, в котором продолжит карьеру Виктор Цыганков

10B. Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о том, как «горняки» заменят своего лидера

По теме:
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Источник Sport.ua
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